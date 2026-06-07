44 de euro pentru două înghețate, în Roma. Nota de plată a unor turiști a ajuns virală pe rețelele sociale

O notă de plată de 44 de euro pentru două înghețate a devenit virală. Foto: Facebook/Nicole Ann

În apropiere de Piazza Navona, în Roma, un cuplu de turiști americani a plătit 44 de euro pentru două înghețate consumate la tejghea. Povestea lor a devenit virală pe rețelele sociale, stârnind reacții puternice și discuții despre prețurile practicate în zonele turistice.

Două cupe de înghețată, 44 de euro. Atât a costat experiența unui cuplu de turiști americani pe 3 iunie, în centrul Romei, la doar câțiva metri de Piazza Navona.

Povestea, relatată pe rețelele sociale de Nicole Ann, o turistă din Florida, a atras rapid atenția utilizatorilor și a declanșat o dezbatere aprinsă despre transparența prețurilor într-una dintre cele mai vizitate zone ale capitalei italiene, scrie Euronews.

Femeia a povestit că ea și soțul ei s-au oprit la o gelaterie de pe Via di Tor Millina, „Don Nino”, unde au comandat două cupe de înghețată, fiecare cu câte trei arome. În timp ce erau preparate, angajații ar fi adăugat și alte produse, printre care macarons și cannoli cu fistic, fără ca acestea să fie prezentate clar ca fiind contra cost. La momentul plății, nota de plată a fost o surpriză.

„Am crezut că au spus 14 euro”, a scris Nicole într-un grup de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma, explicând că a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul.

Bonul postat online arată că cele două porții, trecute ca „maxi”, au costat câte 12 euro fiecare. La acestea s-au adăugat costuri suplimentare pentru frișcă, macarons și cannoli cu fistic, ajungându-se la un total de 44 de euro pentru un consum la tejghea, fără servire la masă.

În postarea sa, turista a descris experiența ca fiind o „capcană pentru turiști”. Totuși, în comentarii, ea a precizat că nu intenționează să conteste plata, recunoscând că ar fi trebuit să verifice mai atent prețurile înainte de a cumpăra. A adăugat că în alte regiuni ale Italiei nu a întâlnit astfel de tarife pentru înghețată.

Postarea a devenit rapid virală, adunând sute de reacții și fiind distribuită pe scară largă în mediul online, fiind preluată și de mai multe publicații.

Mulți utilizatori au arătat solidaritate cu turiștii americani, în timp ce alții au subliniat că în zonele cu trafic turistic intens prețurile pot fi semnificativ mai mari decât în restul orașului.