Fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, în timpul amicalului Danemarca - Ucraina. În ce stare se află

Fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, în timpul amicalului Danemarca - Ucraina. Foto: Getty Images

Momente de panică la meciul amical dintre Danemarca și Ucraina, disputat duminică, înainte de Cupa Mondială din 2026. Fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în minutul 65. În 2021, danezul a suferit un infarct tot în timpul unui meci.

Imediat ce au observat că mijlocașul danez este întins pe gazon, jucătorii au cerut ajutorul medicilor, care au intrat de urgență pe teren. În jurul fotbalistului s-a format un cerc de protecție, în timp ce tribunele au rămas în tăcere.

Eriksen passando mal e o susto de todo mundo dentro do campo ? pic.twitter.com/MrK2NYJXN4 — Vinicius Cordeiro (@vinacordeiros) June 7, 2026

După minute tensionate, au apărut primele vești încurajatoare. Federația Daneză de Fotbal a anunțat că Eriksen este conștient și că starea sa este stabilă raportat la circumstanțe. Organizatorii au decis ulterior anularea partidei, scrie BBC.

Vestea a adus o ușurare uriașă pentru fanii fotbalului, mai ales că numele lui Eriksen este asociat cu unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a sportului. La Campionatul European din 2021, în timpul meciului Danemarca - Finlanda, fotbalistul a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat pe teren.

După acel episod, cariera sa părea în pericol, însă danezul a revenit spectaculos în fotbalul de performanță, după implantarea unui defibrilator cardiac. A evoluat ulterior pentru Brentford și Manchester United, iar în prezent este legitimat la Wolfsburg, unde are contract până în 2027.

La nivel internațional, Eriksen este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei Danemarcei, cu 152 de apariții și 46 de goluri pentru reprezentativa țării sale.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre cauza incidentului sau despre eventualele investigații medicale la care va fi supus jucătorul.