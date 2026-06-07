Donald Trump ia în calcul să cumpere Insulele Chagos de la Mauritius

1 minut de citit Publicat la 23:26 07 Iun 2026 Modificat la 23:26 07 Iun 2026

Baza aeriană americano-britanică de pe insula Diego Garcia, cea mai mare insulă a arhipelagului Chagos. Imagine de arhivă din 1960. Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump ia în considerare o variantă prin care Statele Unite ar putea cumpăra Insulele Chagos de la Mauritius, în contextul în care planurile Regatului Unit de a ceda suveranitatea asupra teritoriului sunt blocate, a relatat pentru prima dată The Telegraph, notează The Guardian.

Potrivit sursei citate, administrația Trump ar putea ocoli autoritățile britanice și ar negocia direct cu Mauritius achiziția insulelor, ceea ce ar asigura controlul asupra bazei militare americano-britanice de la Diego Garcia.

Pentru ca acest scenariu să fie posibil, insulele ar trebui mai întâi să devină teritoriu suveran, astfel încât SUA să negocieze achiziția direct cu Mauritius.

Discuțiile au loc în contextul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Baza Diego Garcia, situată în centrul Oceanului Indian, se află la aproximativ 3.800 de kilometri de Iran și găzduiește o instalație militară capabilă să susțină operațiuni cu rachete americane cu rază lungă de acțiune.

De altfel, Casa Albă a avut discuţii regulate cu Downing Street cu privire la asigurarea viitorului insulei Diego Garcia.

Trump şi-a dat iniţial aprobarea pentru acord convenit între Regatul Unit şi Mauritius

În toamna anului 2024, Regatul Unit a ajuns la un acord cu Mauritius în ce priveşte suveranitatea asupra arhipelagului Chagos din Oceanul Indian.

Înţelegerea prevedea că aceste insule vor reveni statului african, însă armata britanică îşi va putea menţine baza militară comună cu SUA pe insula principală Diego Garcia.

Din anul 1965, arhipelagul este administrat de Regatul Unit, care a instalat pe insula principală această bază militară comună cu SUA. Statul Mauritius, care a obţinut independenţa în 1968, a revendicat insulele Chagos, iar negocierile cu Regatul Unit privind suveranitatea asupra arhipelagului au început în ianuarie 2023.

Conform acordului convenit în 2024, Regatul Unit recunoaşte suveranitatea statului Mauritius asupra Insulelor Chagos, dar, „pentru o perioadă iniţială de 99 de ani”, Londra va fi „autorizată să exercite drepturi suverane asupra insulei Diego Garcia", „pentru a asigura funcţionarea în continuare a bazei până în secolul următor”.

Preşedintele american Donald Trump şi-a dat iniţial aprobarea pentru acord convenit între Regatul Unit şi Mauritius, dar apoi a acuzat Londra în ianuarie că a făcut o „mare prostie” prin semnarea acelui acord.

În luna aprilie, Regatul Unit a suspendat însă planul de restitui Insulele Chagos din Oceanul Indian către statul Mauritius, după ce Donald Trump s-a opus planului

Regatul Unit a expulzat aproximativ 2.000 de rezidenţi către Mauritius şi Seychelles pentru a face loc bazei de la Diego Garcia, iar localnicii din Insulele Chagos acuză guvernul britanic de „ocupaţie ilegală”.