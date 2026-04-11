Londra oprește planul de a restitui Insulele Chagos către Mauritius, după ce Donald Trump s-a opus planului

Regatul Unite suspendă planul de restitui Insulele Chagos din Oceanul Indian către statul Mauritius, după ce Donald Trump s-a opus planului, a anunțat guvernul de la Londra, relatează Agerpres. Inițial, președintele american și-a exprimat aprobarea pentru acordul Regatul Unit-Mauritius, dar ulterior a revenit acuzând Londra că face „o mare prostie”.

În toamna anul 2024, Regatul Unit a ajuns la un acord cu Mauritius în ce priveşte suveranitatea asupra arhipelagului Chagos din Oceanul Indian.

Înţelegerea prevedea că aceste insule vor reveni statului african, însă armata britanică îşi va putea menţine baza militară comună cu SUA pe insula principală Diego Garcia.



Din anul 1965, arhipelagul este administrat de Regatul Unit, care a instalat pe insula principală această bază militară comună cu SUA. Statul Mauritius, care a obţinut independenţa în 1968, a revendicat insulele Chagos, iar negocierile cu Regatul Unit privind suveranitatea asupra arhipelagului au început în ianuarie 2023.



Conform acordului convenit în 2024, Regatul Unit recunoaşte suveranitatea statului Mauritius asupra Insulelor Chagos, dar, „pentru o perioadă iniţială de 99 de ani”, Londra va fi „autorizată să exercite drepturi suverane asupra insulei Diego Garcia", „pentru a asigura funcţionarea în continuare a bazei până în secolul următor”.



„Credem în continuare că acest acord este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei (de la Diego Garcia), dar am spus mereu că vom merge mai departe numai dacă von avea sprijinul Statelor Unite”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer.



Preşedintele american Donald Trump şi-a dat iniţial aprobarea pentru acord convenit între Regatul Unit şi Mauritius, dar apoi s-a răzgândit şi a acuzat Londra în ianuarie că a făcut o „mare prostie” prin semnarea acelui acord.



În consecinţă, a mai spus acelaşi purtător de cuvânt britanic, Regatul Unit va suspenda restituirea Insulelor Chagos către Mauritius, dată fiind lipsa de sprijin din partea preşedintelui american.



Regatul Unit a expulzat aproximativ 2.000 de rezidenţi către Mauritius şi Seychelles pentru a face loc bazei de la Diego Garcia, iar localnicii din Insulele Chagos acuză guvernul britanic de „ocupaţie ilegală”.



În februarie 2023, Human Rights Watch (HRW) a publicat un raport în care acuză Regatul Unit şi SUA că sunt vinovate de crime împotriva umanităţii prin strămutarea populaţiilor indigene.



Baza de Diego Garcia a avut o importanţă strategică notabilă pentru Regatul Unit şi SUA în timpul Războiului Rece şi a jucat un rol major atât în războaiele americane din Irak (1990-1991, 2003-2011), cât şi în bombardamentele americane din Afganistan în 2001.