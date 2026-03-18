Șantierul din Prelungirea Ghencea este blocat. Constructorul a plecat din cauză că nu a fost plătit

Primăria Sectorului 6 va aloca 20 de milioane de lei pentru deblocarea șantierului Prelungirea Ghencea. Primarul interimar, Paul Moldovan, spune că lucrările de supralărgire sunt blocate, deoarece constructorul a plecat de pe șantier pentru că nu a fost plătit.

„Problema cea mai mare a Sectorului 6 este similară cu cea mai mare problemă generală a Bucureștiului: traficul. În Sectorul 6 e și mai pregnată, pentru că există o singură ieșire din sector. Este o zonă care se află în șantier de foarte mulți ani, pe care atât Primăria Sectorului 6, cât și primarul general, Ciprian Ciucu, dorește să o rezolve cât mai rapid.

Și atunci, evident, noi ca sector, care trebuie să avem grijă de cetățenii noștri din sectorul 6, suntem extrem de interesați să accelerăm. Suntem cei mai interesați să finalizăm acest șantier, și atunci vom susține inclusiv financiar.

Pe lângă celelalte acțiuni de sprijin pe care le putem furniza financiar, începând cu acest an, am mai făcut-o, o să susținem acest șantier. O să alocăm bani în bugetul Sectorului 6, aproximativ 20 milioane de lei pentru acest șantier. Noi am mai alocat și în trecut, la sectorul 6, 10 milioane de lei pentru Prelungire (n.r. Ghencea)”, a spus primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, în emisiunea „Cu Gândul la București”, de la Gândul.

Paul Moldovan a transmis că cea mai costisitoare parte a proiectului este prelungirea tramvaiului.

„Au fost foarte multe blocaje și la Primăria Capitalei, și la companiile Primăriei Capitale, care aveau în gestiune acest șantier. Au fost probleme inclusiv de proiectare, adică soluțiile tehnice care au fost gândite pentru acest proiect.

E și foarte costisitor, nu trebuie să ne ascundem, este vorba de sute de milioane de lei. Și una dintre cele mai scumpe componente ale proiectului este tramvaiul, pentru care s-au căutat soluții. Acum există o soluție combinată de fonduri europene și o componentă de împrumut și se va rezolva”, a mai spus Moldovan.

Primarul interimar al Sectorului 6 spune că șantierul ar putea să fie gata, în cel mai bun caz, la mijlocul anului 2027.

„Cel mai apropiat termen pentru un asemenea deziderat va fi în mijlocul anului 2027. Și aici vorbesc și despre termenele pe care le-am prezentat. Este un termen optimist pentru zona rutieră.

Deci va fi o cale de rulare rutieră cu două benzi pe fiecare sens, trotuare civilizate, bande pentru bicicliști. Prevede bandă de biciclete, trotuare cred că de 2 sau 3 metri și generoase, cu aliniament de copaci. Va fi un bulevard civilizat, singura problemă este să-l terminăm. Să scoatem acea zonă din starea în care se află”, a mai spus Moldovan.