Ciprian Ciucu anunță că va fi oprit traficul, parțial, în Prelungirea Ghencea. Când vor fi gata lucrările de supralărgire

Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran și intersecţii cu semafoare inteligente. Foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că lucrările de modernizare pe toată Prelungirea Ghencea vor fi terminate în 2027. Edilul a adăugat că timp de patru luni traficul va fi închis și deviat în dreptul străzii Ghidigeni pentru a înlocui trei conducte de apă, fără a da însă un termen. Primarul a spus că a primit mai multe sesizări cu privire la organizarea de șantier, accesul și siguranța pietonilor și le-a dat constructorilor un termen scurt să le remedieze, altfel urmează amenzi. Ciprian Ciucu a anunțat, de asemenea, că lucrările la noua şină de tramvai vor fi gata în primăvara lui 2028.

„Mă voi asigura că şantierele sunt confirme. Am primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor. Le-am dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi”, a spus Ciprian Ciucu, despre lucrările din Prelungirea Ghencea.

Pentru finalizarea lucrărilor în termenul dat de primar, 2027, traficul pe un tronson va fi oprit și deviat timp de aproximativ patru luni, a spus Ciucu.

„Va fi nevoie să închidem și să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova și să executăm lucrări de protecție a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulație pentru a evalua alternativele de trafic. Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027”, a precizat edilul.

Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran și intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului.

Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local:

123,5 milioane lei costă amenajarea şinelor de tramvai (din care 87 de milioane sunt fonduri nerambursabile);

62,2 milioane de lei costă construcţia noului park & ride;

„Mă implic personal şi coordonez discuţiile pentru deblocarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea. Am adus astăzi la masă toate părţile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcţia Generală de Investiţii, Trustul Metropolitan de Construcţii şi constructori) şi am evaluat situaţia tronson cu tronson pentru a debloca lucrările”, a anunțat, pe Facebook, Ciprian Ciucu.



Primarul a prezentat ce s-a făcut până acum la Prelungirea Ghencea:

proiectare (100%);

curăţarea amplasamentului (80%);

exproprieri şi lucrări de demolare (95%);

lucrări de iluminat (16%);

lucrăru de telecomunicaţii (26%);

lucrări la apă-canal (2,7%);

lucrări la noua linie de tramvai (2,7%);

Ciprian Ciucu a adăugat că pe fiecare tronson situaţia se prezintă astfel:

tronsonul 1 ( Capătul tramvaiului 41 – Str. Braşov): E aproape finalizat (exceptând intersecţia), urmează recepţia în luna aprilie. „Au durat aşa de mult lucrările încât deja au nevoie de reparaţii noi pentru a putea face recepţia. În 2027 se vor executa şi intersecţiile de la capătul tramvaiului 41 şi de la str. Braşov”, a spus Ciucu;

(Str. Braşov – Str. Râul Doamnei): Este finalizată partea rutieră, a fost făcută recepţia. Se lucrează la linia de tramvai. Constructorul şi-a asumat finalizarea lor în luna octombrie 2026; tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului) şi tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni): Se lucrează la relocarea reţelelor de utilităţi. „Va fi nevoie să închidem şi să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova şi să executăm lucrări de protecţie a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulaţie pentru a evalua alternativele de trafic. Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027”, a spus primarul general.

