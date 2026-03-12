Riscul folosirii armelor nucleare în Iran nu trebuie ignorat, avertizează experții: “Efectele ar fi catastrofale”

Se estimează că Israelul are un arsenal nuclear de aproximativ 90 de focoase nucleare, potrivit ICAN.FOTO: Profimedia Images

Ostilitățile din Orientul Mijlociu au reînnoit îngrijorările cu privire la arsenalul nuclear al Israelului, cunoscut pe scară largă la nivelul experților, dar nerecunoscut oficial. Potrivit șefei departamentului de politici la Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), Alicia Sanders-Zakre, este „recunoscut printre experți că Israelul este o țară înarmată nuclear, dar acest lucru nu a fost niciodată recunoscut oficial de Israel sau de Statele Unite”, potrivit scmp.com.

„Acest lucru este, desigur, foarte periculos, deoarece atâta timp cât o țară deține un arsenal nuclear, există riscul ca armele nucleare să fie folosite intenționat sau accidental”, a declarat Sanders-Zakre marți.

În 2023, au apărut temeri cu privire la posibilitatea ca Israelul să introducă arme nucleare în războiul din Gaza, după ce parlamentarul israelian Revital Gotliv a îndemnat la declanșarea unei „arme apocaliptice” purtate de rachetele balistice israeliene Jericho.

Pe 28 februarie, în urma lansării atacurilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului, au reapărut îngrijorările cu privire la potențialul de escaladare nucleară.

Pe 7 martie, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că campania militară împotriva Iranului va continua „cu toată forța”, inclusiv „multe surprize pentru a destabiliza regimul”.

În timp ce multe organizații internaționale și țări spun că Israelul are un arsenal nuclear, țara a menținut mult timp o politică de ambiguitate nucleară.

Conform ICAN, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2017, nouă țări din lume dețin arme nucleare: SUA, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Israel, Pakistan și Coreea de Nord.

Se estimează că Israelul are un arsenal nuclear de aproximativ 90 de focoase nucleare, potrivit ICAN.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Neproliferarea Armelor, o organizație non-profit cu sediul în SUA, „se crede pe scară largă că Israelul deține 90 de focoase nucleare pe bază de plutoniu și că a produs suficient plutoniu pentru 100-200 de arme”.

Teoretic, focoasele ar putea fi lansate de avioanele israeliene fabricate în SUA și de submarinele fabricate în Germania, deoarece ambele pot transporta arme nucleare.

Israelul are, de asemenea, propriile rachete balistice Jericho care ar putea lansa focoase nucleare, potrivit centrului.

Sanders-Zakre a declarat că Israelul nu a făcut o amenințare nucleară explicită sau implicită în conflictul iranian, dar având în vedere „secretul” arsenalului nuclear al Israelului, „nu este ceva despre care vor amenința sau vor vorbi cu adevărat în mod deschis”.

Orice utilizare a armelor nucleare ar fi „catastrofală”, a adăugat ea, spunând că ar putea duce la un număr de morți de ordinul sutelor de mii sau chiar al milioanelor dacă ar fi detonată într-o zonă populată.

Este dificil de cuantificat probabilitatea utilizării armelor nucleare

Sanders-Zakre a spus că ar putea duce, de asemenea, la consecințe de durată, cum ar fi contaminarea mediului și impactul asupra sănătății intergeneraționale, cum ar fi cancerul.

Ea a adăugat că este dificil de cuantificat probabilitatea utilizării armelor nucleare, invocând un risc constant de accidente, calcule greșite sau utilizare neintenționată.

„Deși sperăm cu siguranță că nu va exista nicio mișcare intenționată care să recunoască cât de catastrofală ar fi orice utilizare a armelor nucleare, adevărul este că există întotdeauna riscul ca armele nucleare să poată fi folosite atâta timp cât ele există.”

Doar Marea Britanie, China, Franța, Rusia și SUA sunt recunoscute oficial ca „state deținătoare de arme nucleare” în temeiul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare. Această denumire specifică există deoarece aceste cinci țări au fabricat și testat un dispozitiv exploziv nuclear înainte de 1967.

Tratatul impune inspecții internaționale asupra țărilor fără arme nucleare pentru a se asigura că materialele nucleare nu sunt transferate către un program de armament, lucru pe care Sanders-Zakre l-a considerat „aproape imposibil” de făcut în contextul războiului care implică Iranul.

SUA și Israelul au afirmat în repetate rânduri că Iranul este aproape de a construi o armă nucleară și au susținut că recentele atacuri aeriene și ofensiva din iunie anul trecut au fost justificate, deoarece aveau scopul de a împiedica Teheranul să obțină arme nucleare.