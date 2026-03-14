Restricții de circulație pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe ambele sensuri. Anunțul Infotrafic

Circulaţia este restricţionată sâmbătă pe prima bandă a autostrăzii A2 Bucureşti - Constanţa, pe ambele sensuri, pentru efectuarea de lucrări.
Potrivit Agerpres, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este restricţionat pe prima bandă pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe ambele sensuri, între kilometrii 160 - 161, pentru efectuarea lucrărilor necesare la rosturile de dilataţie.
Se va circula doar pe a doua bandă, cu limită de viteză de 60 km/h.
Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte semnificaţia semnalizării temporare instituite în zonă, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.