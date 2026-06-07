Societatea Medicilor Rezidenţi: Moartea colegului de la Floreasca, semnal de alarmă al unui sistem care îi abandonează pe rezidenţi

Societatea Medicilor Rezidenţi: Moartea colegului de la Floreasca, semnal de alarmă al unui sistem care îi abandonează pe rezidenţi. Foto: Getty Images

Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei medicului rezident de la Spitalul Floreasca, decedat sâmbătă, subliniind că acest caz nu este singular şi reprezintă semnalul de alarmă al unui sistem care "îşi epuizează şi îşi abandonează tinerii medici".

"Suntem profund devastaţi de moartea colegului nostru, medic rezident în anul V la Spitalul Floreasca, găsit fără suflare în timpul gărzii de sâmbătă. Transmitem condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au cunoscut.Acesta nu este un caz singular. Este semnalul de alarmă al unui sistem care îşi epuizează şi îşi abandonează tinerii medici", au transmis reprezentanţii Societăţii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenţi, într-o postare pe Facebook.



Conform sursei citate, "gărzile interminabile, burnout-ul cronic, presiunea psihologică uriaşă şi stigmatizarea problemelor de sănătate mintală în spitale ucid".



"Medicii salvează vieţi, dar pe ei cine îi salvează?", se mai afirmă în postarea organizaţiei care îi reprezintă pe rezidenţi.



Poliţişti de la Serviciului Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti (DGPMB) efectuează cercetări după ce un bărbat în vârstă de 32 de ani, medic rezident, a fost găsit inconştient în grupul sanitar al unui spital din Capitală, şi ulterior, a decedat.



Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.



Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.