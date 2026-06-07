Un medic rezident la Spitalul Floreasca din București a fost găsit mort în timp ce era de gardă. Principala ipoteză a anchetatorilor

1 minut de citit Publicat la 09:16 07 Iun 2026 Modificat la 09:16 07 Iun 2026

Un medic rezident la Spitalul Floreasca din București a fost găsit mort în timp ce era de gardă. Sursa foto: Getty Images

Este anchetă de amploare la Spitalul de Urgență Floreasca din București, după ce un medic rezident a fost găsit mort, sâmbătă, în toaleta unității medicale. Colegii săi au sesizat dispariția după mai multe ore, iar la scurt timp acesta a fost descoperit în zona grupului sanitar.

Potrivit unor surse, medicul era rezident în anul V și intrase de gardă în cursul dimineții. După ce nu a mai putut fi găsit, colegii au început să îl caute în spital. Acesta a fost descoperit fără suflare după-amiază, în toaleta unității sanitare.

Surse apropiate anchetei spun că medicii și colegii săi ar fi încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat. Decesul a fost constatat la scurt timp, iar cazul a fost preluat de polițiști și procurori.

Una dintre principalele ipoteze luate în calcul de anchetatori este cea a unei posibile sinucideri. Potrivit primelor informații, pe corpul medicului ar fi fost observate urme care ar putea indica faptul că acesta și-ar fi administrat o substanță injectabilă.

Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei posibile supradoze, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma necropsiei și a analizelor toxicologice.

Surse din mediul medical spun că medicul era apreciat de colegi și nu existau semnale care să indice probleme la locul de muncă. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un medic foarte bun și dedicat profesiei.

Potrivit acelorași surse, medicul ar fi lăsat în urmă doi copii mici.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar polițiștii și procurorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Potrivit ultimelor date vehiculate în spațiul medical, aproape 50 de medici din România ar fi murit în urma sau în timpul gărzilor.