"Tabăra de Genii", de la Craiova, a transformat centrul oraşului într-un adevărat laborator al curiozității, pentru sute de copii

Tabăra de genii, organizată la CraiovaTabăra de genii, organizată la Craiova. Sursa foto: Antena 3 CNN

Prima zi a Taberei de Genii, evenimentul organizat de Antena 3 CNN în colaborare cu primăria Craiovei, a marcat un debut remarcabil. Cu mulți roboți, experimente spectaculoase și sute de copii dornici să descopere lumea. Evenimentul a transformat centrul orașului într-un adevărat laborator al curiozității.

Cea de-a doua zi, însă, va aduce și mai multe surprize, demonstrații și activități pentru cei mici.

Sute de copii au trecut în prima zi pragul Taberei de Genii. Foaierul Teatrului Național "Marin Sorescu" și esplanada s-au transformat într-un loc în care educația prinde viață prin experiențe interactive și întâlniri care pot inspira viitoare pasiuni.

Copiii au participat la ateliere de inteligență artificială, arheologie, pictură, caligrafie și jurnalism, au descoperit poveștile unor personalități care au făcut celebră Craiova și au avut ocazia să învețe lucruri noi într-un mod diferit de cel din sala de clasă.

Care au fost cele mai căutate activităţi

Printre cele mai căutate activități s-au numărat atelierele de robotică. La eveniment au fost prezente trei echipe de robotică de la colegii de prestigiu din Craiova, care le-au prezentat celor mici roboții construiți de ei și le-au explicat cum se transformă o idee într-un proiect capabil să participe la competiții naționale și internaționale.

Micuții craioveni s-au îngrămădit și la mini studioul Antena 3 CNN unde au descoperit cum se construiește o știre dar și cum este să fii pentru câteva minute reporter sau prezentator TV.

Vedetele zilei au fost însă "Profesorii Trăsniți", care au făcut un adevărat show în fața copiilor. Experimente spectaculoase, reacții surprinzătoare și demonstrații care au stârnit uimirea și entuziasmul publicului au transformat știința într-un spectacol urmărit cu sufletul la gură.

Pentru câteva momente, chimia și fizica au ieșit din manuale și au devenit magie sub ochii celor mici. Fiecare experiment a fost întâmpinat cu exclamații, râsete și aplauze.

"Tabăra de Genii" continuă la Craiova cu o nouă serie de ateliere, demonstrații și întâlniri care îi invită pe copii să exploreze, să creeze și să își descopere pasiunile.