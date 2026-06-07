Cu ce ai voie să scrii la Bac și la Evaluarea Națională 2026

1 minut de citit Publicat la 14:00 07 Iun 2026 Modificat la 14:00 07 Iun 2026

Elevii care susțin examenele de Bac sau Evaluare Națională au voie să scrie doar cu anumite instrumente. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cu ce ai voie să scrii la Bac 2026? Candidații care susțin examenul național de Bacalaureat și elevii care participă la Evaluarea Națională 2026 trebuie să folosească doar anumite instrumente pentru redactarea lucrărilor scrise. Aceasta este regula aplicată în cadrul examenelor naționale organizate de Ministerul Educației, iar folosirea unei alte culori poate duce la probleme de evaluare a lucrării.

Ce instrumente de scris sunt permise la Bacalaureat 2026

La probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026, candidații au voie să utilizeze:

pix cu pastă albastră;

stilou cu cerneală albastră;

creion negru, doar în situațiile în care subiectul impune realizarea unor figuri, schițe sau desene la anumite discipline.

Ministerul Educației menține aceleași reguli privind redactarea lucrărilor, prevăzute în metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat, aplicabilă și în sesiunea 2026.

Cu ce se scrie la Evaluarea Națională 2026

Și la Evaluarea Națională 2026, elevii de clasa a VIII-a trebuie să folosească exclusiv:

pix cu pastă albastră;

stilou cu cerneală albastră.

Pentru realizarea schemelor, desenelor sau figurilor geometrice, acolo unde este cazul, este permis creionul negru.

Sunt permise sublinierile și marcajele?

Da. Conform clarificărilor transmise în anii precedenți pentru examenele naționale, elevii pot face anumite marcaje pe subiecte:

la Limba și literatura română sunt permise sublinierile pe text;

la Matematică pot fi realizate marcaje pe figurile geometrice și completări ale desenelor;

figurile geometrice pot fi desenate cu creion sau cu pix/stilou albastru, în funcție de cerință.

Cum se corectează o greșeală în lucrare

Dacă un candidat greșește un răspuns, acesta nu trebuie acoperit cu pastă corectoare și nici șters.

Corectarea se face prin tăierea textului greșit cu o linie orizontală și continuarea redactării răspunsului conform instrucțiunilor primite în sala de examen.

Ce nu ai voie să folosești în sala de examen

Pe lângă interdicțiile privind telefoanele mobile și materialele ajutătoare, candidații nu trebuie să utilizeze:

pixuri sau stilouri cu cerneală de altă culoare decât albastră;

pastă corectoare (tip „pic”);

instrumente de scris care pot afecta lizibilitatea lucrării.

Recomandare pentru candidați

Pentru a evita orice problemă în ziua examenului, este indicat să aveți la voi cel puțin două pixuri sau două stilouri cu cerneală albastră, verificate înainte de intrarea în sala de examen.

Regulile pentru Bacalaureat 2026 și Evaluarea Națională 2026 sunt stabilite prin metodologia și ordinele emise de Ministerul Educației, iar respectarea acestora este obligatorie pentru toți candidații.