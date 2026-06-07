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Loto 6/49 de duminică, 7 iunie. Numerele extrase și premiile puse în joc

R.M.
1 minut de citit Publicat la 19:24 07 Iun 2026 Modificat la 19:24 07 Iun 2026
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poza in care apare un bilet la Joker
Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Duminică, 7 iunie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul este în valoare de peste 5,62 milioane de euro. La tragerile loto de joi, 4 iunie, Loteria Română a acordat 15.445 de câștiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la loto 6/49 de duminică, 7 iunie:  

Loto 6/49: 48, 18, 22, 27, 46, 15 

Noroc: 7 0 2 5 8 3 3 

Joker: 6, 16, 9, 5, 37 + 12 

Noroc Plus: 8 9 3 2 7 0 

Loto 5/40: 2, 4, 40, 32, 25, 16 

Super Noroc: 2 4 2 3 0 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). 

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro). 

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). 

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro). 

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). 

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

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Etichete: Loteria Română Loto 6/49 numere extrase

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