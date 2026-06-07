Loteria anunţă un report de peste 5,62 milioane de euro la Loto 6/49 şi de 1,28 milioane de euro la Noroc, pentru tragerile de duminică

Report de peste 5,62 milioane de euro la Loto 6/49 şi de 1,28 milioane de euro la Noroc / sursă foto: Hepta

Categoria I a jocului Loto 6/49 înregistrează un report de peste 29,57 milioane de lei (5,62 milioane de euro), în timp ce la Noroc depăşeşte 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro), informează Loteria Română, notează Agerpres.

Duminică, 7 Iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 iunie, Loteria Română a acordat 15.445 de câştiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

La Joker, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,87 milioane de lei (547.300 de euro), în timp ce la Noroc Plus este în joc un report de 217.900 de lei (peste 41.400 de euro), la aceeaşi categorie.

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 927.300 de lei (aproximativ 176.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

Loteria Română precizează că la tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Cernavodă.