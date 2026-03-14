Formula 1: Cum funcționează formatul Sprint și care sunt circuitele pe care se folosește în 2026

Șase dintre cele 24 de weekenduri de curse ale F1 se desfășoară, din nou, în format Sprint în sezonul 2026. Canada, Olanda și Singapore vor găzdui weekenduri Sprint pentru prima dată, în timp ce Marele Premiu al Marii Britanii revine ca etapă Sprint pentru prima dată din 2021. Formatul Sprint, cu o cursă scurtă sâmbăta ca „piesă centrală”, a fost adăugat în programul F1 la anumite evenimente din sezonul 2021, în încercarea de a condimenta și mai mult acțiunea pe pistele cunoscute ca fiind bune pentru depășiri, asigurând în același timp sesiuni competitive pe pistă pentru fanii care merg la circuit, dar și pentru cei care urmăresc de la televizor, scrie SkySports.

Grand Prix-urile care vor avea Sprint-uri sezonul acesta, în afara de Marele Premiu al Chinei de weekend-ul acesta, sunt:

1-3 mai: Marele Premiu din Miami

22-24 mai: Marele Premiu al Canadei, Montreal

3-5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone

21-23 august: Marele Premiu al Olandei, Zandvoort

9-11 octombrie: Marele Premiu din Singapore

Canada, Olanda și Singapore vor găzdui weekenduri Sprint pentru prima dată, în timp ce Marele Premiu al Marii Britanii revine ca etapă Sprint pentru prima dată din 2021.

Ce este formatul Sprint

Formatul Sprint, cu o cursă scurtă sâmbăta ca „piesă centrală”, a fost adăugat în programul F1 la anumite evenimente din sezonul 2021, în încercarea de a condimenta și mai mult acțiunea pe pistele cunoscute ca fiind bune pentru depășiri, asigurând în același timp sesiuni competitive pe pistă pentru fanii care merg la circuit, dar și pentru cei care urmăresc de la televizor.

Inițial introduse în doar trei locații pe sezon, înainte de a crește la șase în 2023, aceste weekenduri prezintă un program reorganizat, Sprintul având propria sesiune de calificări vineri, înainte de o cursă de 100 km sâmbătă, în care se oferă puncte suplimentare cruciale pentru campionatul mondial.

Care este formatul de weekend Sprint

Weekendul de sprint încep cu o singură sesiune de antrenamente libere vineri, care, ca de obicei, durează o oră. Apoi, urmează Calificările Sprint (SQ).

Ziua de sâmbătă începe cu Sprint-ul efectiv, fără celelalte două sesiuni de antrenamente, urmată de calificări complete mai târziu în cursul zilei, stabilind grila de start pentru Marele Premiu de duminică.

Cum funcționează calificările Sprint

Sesiunea de vineri, care va stabili grila de start pentru Sprint, va urma același format ca și sezonul trecut, fiecare dintre cele trei părți ale sale desfășurându-se conform acelorași reguli eliminatorii ca și calificările complete, dar cu durate mai scurte pentru a aborda problemele legate de motor și pneuri.

SQ1 durează 12 minute

SQ2 durează 10 minute

SQ3 durează opt minute

Scopul inițial este ca fiecare mașină să aibă doar un tur rapid în fiecare sesiune, deși în SQ1 se pot parcurge două runde, în timp ce SQ2 și SQ3 permit timp pentru două ture cronometrate fără opriri la boxe între încercări.

Cealaltă diferență semnificativă între calificările Sprint și calificările complete sunt restricțiile privind utilizarea anvelopelor. În timp ce piloții sunt liberi să folosească oricare dintre anvelopele disponibile în calificările obișnuite, în calificările Sprint li se permite să folosească doar un set.

Un set nou de anvelope medii este obligatoriu în SQ1 și SQ2, în timp ce un set de anvelope moi, noi sau uzat, este obligatoriu în SQ3.

Sistemul de puncte pentru Sprint

Punctele pentru Sprintul din 2026 rămân neschimbate. Un total de 36 de puncte sunt oferite primilor opt clasați în cursa de sâmbătă. Acestea sunt alocate astfel:

Locul 1 - 8 puncte

Locul 2 - 7 puncte

Locul 3 - 6 puncte

Locul 4 - 5 puncte

Locul 5 - 4 puncte

Locul 6 - 3 puncte

Locul 7 - 2 puncte

Locul 8 - 1 punct

Există opriri la boxe în Sprintul de F1?

Opririle la boxe sunt rare, având în vedere cât de scurt este un Sprint. Spre deosebire de Marele Premiu, nu este obligatorie schimbarea anvelopelor și, cu excepția cazului în care mașinile suferă avarii, fac pană, sau plouă excesiv, mașinile nu vor intra la boxe.

Piloții sunt liberi să ruleze cu orice compus de anvelope doresc, fie el dur, mediu sau moale.

Cât de des își pot schimba echipele mașinile între sesiuni

De când a fost adoptat actualul program Sprint, echipele au avut o a doua oportunitate de a face modificări la setările mașinilor lor pe parcursul weekendului. Mașinile intră în Parc Ferme când începe prima sesiune competitivă , calificările Sprint de vineri, dar sunt apoi eliberate de restricții după Sprintul de sâmbătă.

Echipele au șansa de a folosi cunoștințele acumulate pentru a modifica setările înainte de calificările complete, la începutul cărora vor fi din nou pregătite pentru cursa de duminică.