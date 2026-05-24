Formula 1: Ce este „Zidul Campionilor” de pe circuitul Gilles Villeneuve din Canada și cum și-a căpătat porecla în 1999

Publicat la 10:00 24 Mai 2026

În 1999, nu mai puțin de trei piloți câștigători ai titlului au fost lovit mașina în același loc, în același weekend. Foto: Getty Images

Formula 1 revine în acest weekend cu Marele Premiu al Canadei, care va avea loc pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal. Cu un amestec unic de caracteristici, acesta pistă conține una dintre cele mai mari provocări din calendarul F1: așa-numitul „Zid al Campionilor”, scrie Formula 1.

Ce este „Zidul Campionilor”

Formula 1 a avut loc la Montreal din 1978, când Circuitul Île Notre-Dame, care înconjoară insula artificială situată în mijlocul râului St. Lawrence, a înlocuit evenimentele canadiene anterioare de la Mosport Park și Mont-Tremblant.

Redenumită Circuitul Gilles Villeneuve în urma tragicei dispariții a eroului local, pista prezintă o combinație dificilă de șicane, zone de frânare puternice și accelerații intense, ceea ce înseamnă că piloții au multe de gândit.

Este un circuit care, probabil, păstrează cea mai mare provocare pentru final, când mașinile trec prin șicana puternic bordurată din virajul 13/14 și se confruntă cu un bloc de beton descurajant la ieșire, oferind testul suprem al riscului versus recompensei.

În 1999, nu mai puțin de trei piloți câștigători ai titlului au fost lovit mașina în același loc, în același weekend, ceea ce a dus la porecla curbei „Zidul Campionilor”, care a rămas până în ziua de azi.

Ce părere au șoferii

„Pe tot circuitul Gilles Villeneuve, cred că este foarte important să se facă corect ultima șicană”, a spus Max Verstappen acum câțiva ani, când a vorbit despre provocarea reprezentată de „Zidul Campionilor”.

„Ajungi cu o viteză atât de mare, încât atunci când atingi punctul de frânare, frânele pot fi puțin reci, ceea ce înseamnă că trebuie să fii atent și să faci lucrurile corect de fiecare dată. Acest lucru te va pregăti și pentru ieșire, unde te apropii foarte mult de perete. Este important să nu-l periezi, deoarece poți deteriora janta. Un milimetru sau un centimetru nu contează prea mult, doar nu atinge peretele”, sublinia el.

Și Esteban Ocon a spus că „este foart dificil și foarte ușor de greșit”.

„Întotdeauna spun că îmi plac șicanele și asta e aproape tot ce ai la Montreal. Este o pistă provocatoare și foarte tehnică și chiar îmi place să conduc pe ea. Virajul meu preferat este ultima șicană, cu „Zidul Campionilor” atât de aproape de tine. Este un viraj foarte dificil și e foarte ușor să-l greșești”, a spus pilotul.

Ce piloți au lovit mașina în „Zidul Campionilor”

Michael Schumacher, Damon Hill și Jacques Villeneuve au fost cei trei campioni care s-au izbit de zid în 1999, alături de piloții care nu au câștigat titlul, Ralf Schumacher și Ricardo Zonta.

Înainte ca zidul să-și capete numele, Derek Warwick a suferit un impact puternic în 1988, care l-a lăsat inconștient pentru scurt timp.

O serie de piloți cunoscuți au avut ulterior accidente, inclusiv Rubens Barrichello și Nick Heidfeld în 2001, viitorul campion Jenson Button în 2005, Juan Pablo Montoya în 2006 și apoi campionul en-titre Sebastian Vettel în 2011.

Printre exemplele ulterioare se numără coechipierii de la Williams, Bruno Senna și Pastor Maldonado în 2012, Carlos Sainz în 2016, Kevin Magnussen în 2019 și Lance Stroll, Alex Albon și Max Verstappen, pe parcursul weekendului de cursă din 2024.

Actuala generație de 22 de piloți va face tot posibilul să evite faimosul zid.