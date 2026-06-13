Tulsi Gabbard publică "lista laboratoarelor de cercetări periculoase din Ucraina" înainte să plece din funcție. Reacții la Kiev

Directoarea demisionară a Serviciilor naţionale de informaţii din SUA, (DNI), Tulsi Gabbard. Foto: Hepta

Directoarea Serviciilor Naționale de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a publicat un document despre care susține că "declasifică" dovezi privind finanțarea pe termen lung, de către guvernul Statelor Unite, a peste 120 de laboratoare de cercetare biologică în care se lucrează cu agenți patogeni periculoși și care s-ar afla inclusiv pe teritoriul Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.

"Astăzi, public informații care nu au mai fost dezvăluite până în prezent și care dezvăluie noi dovezi ale finanțării anterioare, de către guvernul SUA, a peste 120 de laboratoare biologice în mai mult 30 de țări, inclusiv Ucraina.

În sprijinul Ordinului Executiv al Președintelui Trump de a pune capăt finanțării federale,în întreaga lume, a cercetărilor periculoase de tipul 'dobândirii de noi funcții' (prin care ADN-ul unui organism este modificat genetic pentru a-i oferi noi capacități sau a le spori pe cele existente, n.r.) și de a crește transparența și responsabilitatea, ODNI (Biroul Directorului Serviciilor de Informații, n.r.) continuă să colaboreze cu partenerii din întreaga Administrație pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenți patogeni conțin și ce astfel de 'cercetări' au lor", a scris Gabbard într-o postare pe X.

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.



In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026

Un comunicat de presă postat pe site-ul ODNI susține că laboratoarele din Ucraina "ar putea fi în pericol de compromitere din cauza războiului cu Rusia", în scenariile ce ar implica deteriorarea sau căderea în mâinile Moscovei.

"Până acum, informațiile privind existența și finanțarea acestor laboratoare au fost ascunse în mod conștient poporului american.

Dovezile privind existența, istoricul, locațiile și finanțarea acestor laboratoare biologice finanțate de SUA au fost mușamalizate în mod intenționat de persoane puternice, care au pretins în mod fals că aceste facilități nu există și care au acuzat pe oricine a susținut contrariul că este spion sau trădători al Americii.

Multe dintre aceste laboratoare biologice finanțate de guvernul SUA sunt în prezent sau au fost implicate anterior în cercetări care utilizează agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși.

În unele cazuri este vorba de cercetări periculoase de tip 'gain-of-function' (dobândirea de noi funcții prin manipulare genetică, n.r.), în condiții de foarte puțină vizibilitate sau supraveghere.

Tulsi Gabbard se răfuiește cu Administrația Biden, pe care o acuză că a mințit poporului american

Președintele Trump înțelege amenințarea serioasă pe care o reprezintă pentru poporul american cercetările 'gain-of-function', motiv pentru care la data de 25 mai 2025 a semnat Ordinul 14292 pentru a pune capăt finanțării federale a acestor cercetării în întreaga lume.

În ciuda potențialului de impact catastrofal la nivel global pe care îl poate avea cercetarea asupra agenților patogeni periculoși din laboratoarele biologice, politicienii, așa-zișii profesioniști din domeniul sănătății, precum dr. Anthony Fauci, și entități din cadrul echipei de securitate națională a administrației Biden au mințit poporul american cu privire la existența laboratoarelor biologice finanțate și susținute de SUA și i-au amenințat pe cei care au încercat să expună adevărul (...).

Directorul Serviciilor de Informații a emis noi îndrumări către Comunitatea de Informații, ordonând creșterea colectării de date de la aceste laboratoare și instalații din străinătate.

Măsura a produs deja noi detalii despre studiile clinice în desfășurare în aceste unități, crescând îngrijorările de natură etică, financiară și de securitatecu privire la aceste pretinse inițiative de sănătate publică", se spune în materialul de pe site-ul ODNI, care conține un link către documentele declasificate (poate fi consultat aici).

Agenți infecțioși precum anthrax, Marburg și Ebola pe lista laboratoarelor publicată de Gabbard

Documentul de 4 pagini susține că SUA au finanțat cu sume între 1,7 și 3,5 milioane de dolari înființarea unor obiective precum laboratoarele din regiunile Zakarpartska și Herson, Institutul de Medicină Veterinară al Academiei Naționale de Științe Agricole și Laboratorul Central de Referință (CRL) din cadrul Institutului Ucrainean de Cercetare Anti-pestă.

Pe o hartă din document este marcat un "depozit de arme biologice" în Regiunea Odesa (foto următoare).

Între agenții patogeni manipulați în laboratoarele invocate în document s-ar număra anthrax, bacilul tuberculozei, febra porcină, febra Newcastle, virușii care provoacă MERS, SARS, virusul ciumei, virusul Marburg, virusul care provoacă Ebola etc

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Ukrainska Pravda reparcă faptul că, în documentele declasificate, instituția condusă de Gabbard a marcat incorect locația Kievului și a regiunii Kiev și a etichetat unul dintre situri drept "Cerniv" (probabil, Cernihiv / Cernigău, capitala administrativă a regiunii omonime, situată la aproximativ 150 de km de Kiev, n.r.)

Jurnalistul de investigații Christo Grozev de la grupul Bellingcat a declarat că șefa ODNI "i-a adus efectiv la cunoștință Kremlinului încă o operațiune de a serviciilor de informații".

La rândul său, jurnalistul Christopher Miller de la Financial Times a sugerat că Gabbard a profitat de ultimele sale zile în funcție pentru a perpetua "una dintre teoriile conspiraționiste preferate de ea și de Rusia".

Încă de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Gabbard denunțase prezența unor laboratoare biologice finanțate de SUA în Ucraina.

Printre "dovezi", ea a citat un document al Pentagonului privind cooperarea cu guvernul ucrainean în domeniul detectării și evaluării, în siguranță, a amenințărilor biologice și în vederea reducerii riscurilor legate de agenții patogeni.

Reuters: Tulsi Gabbard a fost forțată să demisioneze de la șefia serviciilor de informații din SUA

Luna trecută, Tulsi Gabbard a anunțat că demisionează din funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, însă Reuters citează o sursă conform căreia aliata președintelui Donald Trump a fost, de fapt, forțată să își dea demisia.

Conform versiunii oficiale, Gabbard a invocat faptul că soțul ei a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos și renunță la funcție pentru a-i fi alături.

Potrivit Fox News Digital, ea l-ar fi informat pe președintele Trump despre intenția sa de a demisiona în timpul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval.

Demisia intră în vigoare la data de 30 iunie.

În trecut, Trump a dat de înțeles că există divergențe între el și Gabbard privind abordarea față de Iran. În martie, președintele a spus că aliata sa este "mai conciliantă" decât el în ceea ce privește limitarea ambițiilor nucleare ale Teheranului.

În aprilie, mai multe surse au declarat pentru Reuters că Gabbard și-ar putea pierde funcția într-o remaniere mai amplă a cabinetului.

Reuters: Tulsi Gabbard, exlcusă de la întâlnirile lui Trump cu consilierii de securitate pe teme precum Iran, Venezuela și Cuba

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat atunci că Trump și-a exprimat în ultimele luni nemulțumirea față de Gabbard.

O altă sursă la curent cu subiectul a menționat că președintele le-a cerut aliaților săi opinii despre posibili înlocuitori pentru aceasta.

Semnele nemulțumirii liderului de la Casa Albă s-au tradus inclusiv prin absența lui Gabbard de la consfătuirile între Trump și principalii săi consilieri de securitate națională privind operațiunea militară americană care l-a înlăturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, războiul cu Iranul și situația din Cuba.

"A fost exclusă de Casa Albă. Casa Albă era nemulțumită de ea de ceva timp", a declarat o sursă Reuters.