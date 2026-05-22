Reuters: Tulsi Gabbard a fost forțată să demisioneze de la șefia serviciilor de informații din SUA: "I-au făcut vânt de la Casa Albă"

2 minute de citit Publicat la 23:35 22 Mai 2026 Modificat la 23:35 22 Mai 2026

Tulsi Gabbard (în dreapta imaginii) ar fi fost îndepărtată din funcție după ce l-ar fi nemulțumit pe Donald Trump, afirmă o sursă Reuters. Foto: Getty Images

Tulsi Gabbard a anunțat, vineri, că demisionează din funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, însă Reuters citează o sursă conform căreia aliata președintelui Donald Trump a fost, de fapt, forțată să își dea demisia.

Conform versiunii oficiale, Gabbard a invocat faptul că soțul ei a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos și renunță la funcție pentru a-i fi alături.

Potrivit Fox News Digital, ea l-ar fi informat pe președintele Trump despre intenția sa de a demisiona în timpul unei întâlniri desfășurate vineri în Biroul Oval.

Demisia intră în vigoare la 30 iunie.

„Tulsi Gabbard este o patriotă dedicată principiului 'America First / America pe primul loc', care și-a servit țara foarte bine, cu loialitate, în ultimele 16 luni”, a spus Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Adjunctul lui Tulsi Gabbard preia interimatul

În scrisoarea de demisie publicată pe X, Gabbard i-a transmis lui Trump că este „profund recunoscătoare pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a conduce Biroul Directorului Național de Informații în ultimul an și jumătate”.

În aceeași scrisoare, ea a menționat diagnosticul recent primit de soțul ei, Abraham Williams.

„Nu pot, cu conștiința împăcată, să-i cer să ducă singur această luptă, iar eu să ocup în continuare această funcție solicitantă și consumatoare de timp”, a argumentat ea.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că adjunctul principal al directorului național de informații, Aaron Lukas, va ocupa interimar eliberată de Gabbard.

Președintele a comentat, la rândul său, că fosta directoare „a făcut o treabă excelentă”, însă, având în vedere diagnosticul de cancer al soțului său, „ea dorește, pe bună dreptate, să fie alături de el și să îl ajute să își recapete sănătatea, ducând împreună o luptă dificilă”.

Dispute mai vechi între președintele SUA și directoarea serviciilor de informații americane

În trecut, Trump a dat de înțeles că există divergențe între el și Gabbard privind abordarea față de Iran. În martie, președintele a spus că aliata sa este „mai conciliantă” decât el în ceea ce privește limitarea ambițiilor nucleare ale Teheranului.

În aprilie, mai multe surse au declarat pentru Reuters că Gabbard și-ar putea pierde funcția într-o remaniere mai amplă a cabinetului.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat atunci că Trump și-a exprimat în ultimele luni nemulțumirea față de Gabbard.

O altă sursă la curent cu subiectul a menționat că președintele le-a cerut aliaților săi opinii despre posibili înlocuitori pentru aceasta.

Directoarea serviciilor de informații, absentă de la discuțiile referitoare la Venezuela, Iran și Cuba

Semnele nemulțumirii liderului de la Casa Albă s-au tradus inclusiv prin absența lui Gabbard de la consfătuirile între Trump și principalii săi consilieri de securitate națională privind operațiunea militară americană care l-a înlăturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, războiul cu Iranul și situația din Cuba.

„A fost exclusă de Casa Albă. Casa Albă era nemulțumită de ea de ceva timp”, a declarat o sursă Reuters.

Între motivele nemulțumirii lui Trump față de fosta sa directoare s-ar număra activitățile grupului de lucru coordonat de Gabbard. Grupul a lucrat la desecretizarea documentelor legate de asasinarea fostului președinte John F. Kennedy, investigarea securității mașinilor de vot și analiza originilor COVID-19.

O altă sursă de tensiune, potrivit aceleiași persoane, a fost decizia lui Gabbard din august anul trecut, de a revoca autorizațiile de securitate pentru 37 de actuali și foști oficiali americani care au dezvăluit numele unui agent de informații aflat sub acoperire în străinătate.

Fosta directoare a lansat, de asemenea, mai multe inițiative menite să elimine politizarea comunității de informații și a aprobat retragerea autorizațiilor de securitate pentru foști oficiali ai serviciilor, inclusiv pentru fostul director CIA, John Brennan.