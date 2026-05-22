Cine vine după Trump? Vance și Rubio, rivalii care se prefac că nu sunt rivali

7 minute de citit Publicat la 23:33 22 Mai 2026 Modificat la 23:33 22 Mai 2026

Marco Rubio și JD Vance. sursa foto: Getty

Deși mai sunt doi ani și jumătate până la alegerile prezidențiale americane din 2028, cursa pentru succesiunea lui Donald Trump a început deja – chiar dacă nimeni nu recunoaște oficial. Vicepreședintele JD Vance, considerat moștenitorul firesc, se confruntă cu o provocare tot mai serioasă din partea secretarului de stat Marco Rubio. Iar Trump, care nu mai poate candida pentru un al treilea mandat, pare să se distreze punându-i pe cei doi în competiție, scrie Financial Times.

Vizită în Iowa, dar nu pentru Iowa

Luna aceasta, JD Vance a zburat în Iowa – statul care, prin tradiție, deschide cursa pentru Casa Albă prin caucusuri, adică adunările locale ale partidelor în care alegătorii își aleg candidatul preferat.

Motivul oficial: sprijinirea unui congresman republican care are o bătălie grea la alegerile parțiale din noiembrie. Motivul real, cel despre care vorbeau toți cei prezenți într-o fabrică de garduri metalice din Des Moines, era altul.

April Melton, 59 de ani, președinta republicanilor din comitatul Black Hawk, Iowa, a spus că a venit să-l audă pe „următorul președinte al Statelor Unite.”

„E ca Donald Trump”, a spus Patricia Lage, 65 de ani. „Vrea să facă America măreață din nou.”

Favoritului i se clatină scaunul

Vance e considerat succesorul natural al lui Trump de când a fost ales vicepreședinte în 2024. În ultimele luni, și-a intensificat călătoriile prin toată țara, susținând candidați republicani și promovând realizările administrației – toate mișcări clasice pentru cineva care își pregătește propria campanie, chiar dacă nu recunoaște asta.

„Sunt puține subiecte despre care vreau să vorbesc mai puțin decât funcția pentru care voi candida peste câțiva ani”, a declarat Vance, presat de jurnaliști. „Dacă aș fi în locul americanilor, puține lucruri m-ar enerva mai mult decât o persoană care abia a stat un an și jumătate într-o funcție și deja uneltește pentru un post peste doi ani și jumătate. Hai să facem treabă bună acum.”

Problema lui Vance este că poziția de favorit nu mai e la fel de solidă. Popularitatea lui Trump e la minime istorice – doar 40% dintre americani aprobă ce face ca președinte –, iar republicanii se pregătesc pentru un ciclu dificil la alegerile parțiale din noiembrie. Într-un partid nervos, apar alternative.

Cea mai vizibilă: Marco Rubio, secretarul de stat, pe care Vance l-a numit cândva „cel mai bun prieten al meu din administrație.”

Trump se distrează

Și Trump alimentează ambiguitatea. Săptămâna trecută, la o cină în Grădina cu Trandafiri a Casei Albe, președintele a testat publicul ca la un concurs de popularitate.

„Cine va fi? Va fi JD? Va fi altcineva? Nu știu”, a spus Trump.

„Cui îi place JD Vance?”, a întrebat. Aplauze.

„Cui îi place Marco Rubio?” Aplauze din nou.

Constituția americană îi interzice lui Trump să candideze pentru un al treilea mandat. Dar nimeni nu se așteaptă ca el să iasă din scenă. „Nu e un președinte obișnuit de tip «lame duck» care simte că procesul nu ar trebui să-l implice”, spune Kevin Madden, fost consilier în campania prezidențială a lui Mitt Romney din 2012. „Va arunca o umbră foarte lungă peste întregul proces.”

„Președintele nu va dori să predea ștafeta”, spune și Marc Short, fost șef de cabinet al vicepreședintelui Mike Pence. „Asta se va trage de timp foarte mult.”

Doi oameni, două viziuni

Dincolo de rivalitatea personală, Vance și Rubio reprezintă două direcții diferite pentru Partidul Republican.

Vance e populist economic și izolaționist pe politică externă – și-a construit brandul politic pe opoziția față de intervențiile militare americane, de la Ucraina la Orientul Mijlociu. În 2023, și-a anunțat susținerea pentru revenirea lui Trump la putere printr-un articol în Wall Street Journal intitulat „Cea mai bună politică externă a lui Trump? Că nu a început niciun război.”

Rubio, în schimb, vine din aripa clasică a Partidului Republican — mai intervenționist, mai atașat de alianțele tradiționale ale Americii. Are 54 de ani, a candidat deja la prezidențiale în 2016 și are în spate o carieră politică considerabil mai lungă decât a lui Vance.

Anul acesta, Rubio a jucat un rol tot mai central în administrația Trump, ca forță motrice a politicii externe – de la Venezuela la conflictul cu Iranul.

Vance, în schimb, a avut eșecuri. Luna trecută a încercat să mobilizeze sprijin pentru Viktor Orbán, care câteva zile mai târziu a pierdut zdrobitor alegerile din Ungaria. Iar conflictul cu Iranul l-a pus într-o poziție delicată: omul care a militat împotriva războaielor americane e acum nevoit să apere un război ales de președintele pe care îl servește.

Trump însuși a recunoscut diferența, spunând că Vance este „poate mai puțin entuziasmat de ideea de a merge” la război și „filosofic puțin diferit.”

Rubio spune că se retrage. Dar nu chiar.

Întrebat direct despre 2028, Rubio dă răspunsuri elegante care lasă toate ușile deschise. L-a numit pe Vance un „candidat fenomenal” și a spus: „Am spus-o public și o spun din nou: voi fi prima persoană care se înscrie să-l susțină. Cred că JD ar fi grozav.”

Dar a evitat cu grijă întrebarea dacă el însuși și-ar dori să fie președinte. „Vreau să fiu secretar de stat și mă voi ocupa de viitor la momentul potrivit”, a spus el.

Între timp, luna aceasta, Rubio a apărut la pupitrul din sala de briefing a Casei Albe – înlocuind-o pe purtătoarea de cuvânt, aflată în concediu de maternitate – și a răspuns cu dezinvoltură întrebărilor jurnaliștilor. Clipul cu răspunsul său optimist despre „speranța pentru America” a fost distribuit de Casa Albă și de echipa lui Rubio, montat pe muzică orchestrală.

„O să ne prefacem că ăla nu e un candidat la prezidențiale?”, a întrebat strategul republican Josh Holmes pe un podcast conservator popular.

„JD va trebui să muncească pentru asta”, a răspuns co-gazda John Ashbrook. „Va fi foarte greu de bătut, dar realitatea e că a început o cursă.”

Banii și contactele – avantajul Vance

Chiar dacă nu și-a anunțat candidatura, Vance ocupă din martie anul trecut o funcție-cheie: președintele comitetului de finanțare al Partidului Republican – practic, omul care conduce strângerea de fonduri la nivel național.

E prima dată când un vicepreședinte american ia acest rol, care în mod tradițional revine donatorilor cu vechime. Funcția îi permite să călătorească prin toată țara, să participe la evenimente private cu cei mai influenți și bogați susținători ai partidului – și să-și construiască agenda de contacte pentru o viitoare campanie.

Doar luna aceasta, înainte de evenimentul din Iowa, Vance a făcut o oprire în Oklahoma City pentru un prânz privat care ar fi strâns 2 milioane de dolari. Vara trecută, a organizat strângeri de fonduri la stațiuni exclusive din Nantucket, Jackson Hole și Big Sky. În martie, s-a întâlnit la Nashville cu Rockbridge Network – un grup discret de donatori pe care l-a co-fondat cu un asociat al lui Donald Trump Jr. Printre participanți: Rebekah Mercer, moștenitoarea fondului speculativ Renaissance Technologies, și Chris LaCivita, strategul din spatele campaniei câștigătoare a lui Trump din 2024.

Lanhee Chen, cercetător la Stanford și fost consilier al lui Rubio, numește poziția lui Vance un „avantaj extraordinar”: „Când vorbești cu donatorii, aceștia au interacționat cu vicepreședintele. L-au cunoscut. Îl apreciază, în multe cazuri. Practic, a primit deja binecuvântarea în acest moment. Cât va mai dura această binecuvântare? Asta depinde, în cele din urmă, de președinte. Dar pur și simplu nu văd un scenariu în care JD Vance să nu fie nominalizatul republican în 2028.”

Ce arată sondajele

Cifrele îl plasează încă pe Vance în frunte, dar avansul se reduce.

La Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) din martie – cea mai importantă adunare anuală a dreptei americane – Vance a obținut 53% din preferințe, iar Rubio 35%. Sună bine pentru Vance, dar cu un an înainte, același sondaj îi dădea 61%, iar Rubio era pe locul patru, cu doar 3%. Saltul lui Rubio de la 3% la 35% într-un singur an e semnalul cel mai clar că poziția de favorit nu mai e de granit.

La nivel național, media sondajelor RealClearPolitics arată că Vance are circa 40% din sprijinul alegătorilor republicani, aproximativ dublul lui Rubio.

Noiembrie decide totul

Liderii republicani din Iowa nu ascund că se gândesc deja la 2028, chiar dacă alegerile parțiale din noiembrie sunt prioritatea imediată.

Bob Vander Plaats, președintele Family Leader, o organizație creștină conservatoare influentă care joacă un rol important în caucusurile din Iowa, îl laudă pe Vance drept un „talent uriaș”, dar avertizează: „Alegerile parțiale vor determina dacă JD e clar moștenitorul desemnat. Dacă republicanii au succes, asta va elimina o grămadă de concurență.”

Cu alte cuvinte: dacă republicanii pierd controlul Congresului în noiembrie, Vance – ca om al lui Trump – va purta o parte din vină. Și atunci ușa pentru Rubio se deschide larg.

Deocamdată, Vance rămâne loial președintelui și a preluat recent un nou portofoliu intern – conducerea grupului anti-fraudă al administrației. Aliații lui insistă că e singura strategie logică: „JD știe pe bună dreptate că viitorul lui va crește și va apune în funcție de cât de reușită e președinția Trump”, spune un consultant republican apropiat Casei Albe.

Iar la Des Moines, susținătorii se simt confortabil cu ambele opțiuni. David Lage, 66 de ani, purta o șapcă roșie pe care scria „Isus e Mântuitorul meu, Trump e Președintele meu.” Întrebat cine ar trebui să fie următorul lider al partidului, a răspuns: „Aș zice că Vance e următorul pe listă. Rubio e pe un loc secund foarte apropiat.”