Cristi Chivu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A, după ce a devenit campion cu Inter

2 minute de citit Publicat la 23:40 22 Mai 2026 Modificat la 23:40 22 Mai 2026

Cristian Chivu, tehnicianul român care a câştigat recent campionatul şi Cupa Italiei cu echipa de fotbal Inter Milano, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025/2026, informează site-ul legaseriea.it, citată de Agerpres.

Trofeul îi va fi înmânat lui Cristian Chivu înaintea meciului Bologna - Inter Milano, care va avea loc sâmbătă pe stadionul Renato Dall'Ara în etapa a 38-a, ultima din Serie A.

Premiul a fost acordat de un juriu compus din redactori de ziare sportive, care i-au evaluat pe antrenori individual pe baza unor criterii tehnice şi sportive şi a calităţii jocului practicat de echipele lor, precum şi a conduitei şi fair-play-ului lor în timpul meciurilor.

Pentru calculul final, au fost luate în considerare toate etapele din stagiunea 2025/2026, cu excepţia etapei a 38-a.

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur şi simplu extraordinar”, a declarat Luigi De Siervo, directorul executiv al Lega Calcio Serie A.

„În primul său an la conducerea unei echipe profesioniste de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câştigător pe care îl poseda ca jucător, îndrumându-şi jucătorii să joace un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce i-a determinat pe nerazzurri să termine sezonul cu o medie de peste două goluri pe meci şi o diferenţă de aproximativ 30 de goluri faţă de echipa de pe locul doi.

Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni campion al Italiei (al doilea după Mourinho în era de trei puncte). Prin adăugarea Cupei Italiei la Scudetto, a devenit singurul manager care a reuşit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre şi recorduri confirmă locul pe bună dreptate al lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”, a adăugat De Siervo.

De asemenea, Lega Calcio Serie A l-a desemnat pe argentinianul Lautaro Martinez, de la Inter Milano, cel mai bun atacant al sezonului din Serie A.

Câştigătorii au fost selectaţi pe baza analizei avansate a Kama Sport, dezvoltată folosind date de urmărire înregistrate cu sistemul Hawk-Eye. Sistemul de rating ia în considerare nu doar date statistice şi evenimente tehnice, ci şi date poziţionale. Acest lucru permite analiza aspectelor cruciale, cum ar fi mişcarea fără minge şi, prin urmare, mişcarea optimă, deciziile de joc şi contribuţia la eficienţa tehnică şi fizică a echipei, permiţând o evaluare obiectivă şi calitativă a performanţei.

Toate meciurile jucate în sezonul 2025/2026 din Serie A Enilive (cu excepţia etapei a 38-a) au fost luate în considerare pentru calculul final.

Cel mai bun portar al sezonului în Serie A a fost Mile Svilar, de la AS Roma. Marco Palestra, de la Cagliari, a fost desemnat cel mai bun fundaş, iar Nico Paz, de la Como, cel mai bun mijlocaş.

Totodată, Kenan Yildiz, de la Juventus Torino, a fost desemnat vedeta în ascensiune din Serie A.