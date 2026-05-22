Zelenski anunță că Ucraina a recucerit 590 de kilometri pătrați: “Evoluția de pe front nu e în favoarea Moscovei”

1 minut de citit Publicat la 23:34 22 Mai 2026 Modificat la 23:34 22 Mai 2026

Zelenski a lăudat, de asemenea, performanța forțelor ucrainene pe front, în special a trupelor aeropurtate și a unităților de asalt. FOTO: Hepta

Ucraina a recucerit 590 de kilometri pătrați de teritoriu de la forțele rusești de la începutul anului, potrivit unui anunț făcut vineri de Volodimir Zelenski, potrivit Le Monde.

Președintele ucrainean a declarat în discursul său zilnic de vineri că Ucraina a recucerit „590 de kilometri pătrați” de teritoriu de la forțele rusești de la începutul anului, fără a specifica unde, adăugând că „tendința nu este în mod clar în favoarea ocupantului”.

În discursul său zilnic, Zelenski a făcut referire la întâlnirea sa cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz în formatul „E3-Ucraina”. El a declarat că armata ucraineană își continuă atacurile la distanță împotriva infrastructurii energetice rusești.

El a susținut că o rafinărie situată în Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizată în ultimele 24 de ore.

Zelenski a lăudat, de asemenea, performanța forțelor ucrainene pe front, în special a trupelor aeropurtate și a unităților de asalt, menționând în același timp că pierderile crescute ale Rusiei, combinate cu sancțiunile occidentale, împing Moscova spre diplomație.

Șeful statului ucrainean a vizitat regiunea Rivne, unde s-a întâlnit cu oficiali locali pentru a discuta despre apărarea nordului Ucrainei.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunţat luni finalizarea lucrărilor pentru crearea primei bombe cu kit de planare a Ucrainei, la capătul a 17 luni de eforturi care au dus la crearea unui dispozitiv care va începe în curând să fie utilizat în situaţii reale de luptă, relatează EFE, potrivit Agerpres.