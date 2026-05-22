Cel mai preţios râu din lume ascunde pietre mai valoroase decât aurul. "Într-o zi bună găseşti chiar şi zece"

În vestul îndepărtat al Chinei, în provincia Xinjiang, există un loc care pare desprins dintr-o altă lume. Regiunea, aflată la granița cu Afganistan, Kârgâzstan și Tadjikistan, este dominată de moschei, inscripții arabe și cultura uigură, mult diferită de cea din marile orașe chinezești. Aici se întinde și uriașul deșert Taklamakan, considerat unul dintre cele mai dure locuri de pe planetă, potrivit IFL Science.

Prin acest peisaj arid curg două ape celebre – Râul Jadului Alb și Râul Jadului Negru – care se unesc și formează Hotan River. Numele lor nu este deloc întâmplător: albiile sunt pline de bucăți de jad, una dintre cele mai prețuite pietre din cultura chineză.

Oamenii realizau bijuterii și obiecte decorative din această piatră

În China, jadul are o importanță aparte de mii de ani. Mult înainte de apariția documentelor scrise, oamenii realizau bijuterii și obiecte decorative din această piatră. În perioada imperială, jadul era asociat cu regalitatea și noblețea, iar filozoful Confucius îl considera un simbol al virtuții, sincerității și înțelepciunii. Există chiar și o vorbă celebră în cultura chineză: „Aurul are un preț, jadul este neprețuit.”

Astăzi, piața jadului din China valorează zeci de miliarde de dolari, iar unele pietre găsite în zona Hotan sunt mai valoroase decât aurul. Localnicii caută zilnic fragmente de jad în albia râului, iar cele mai rare exemplare se vând pentru sume uriașe.

Un căutător de jad din Hotan povestea, într-un interviu pentru presa britanică, că într-o zi bună poate găsi chiar și zece bucăți de jad. Cele mai valoroase ajung să coste sute de mii de dolari, iar cei care descoperă asemenea pietre își schimbă complet viața.

Foto: Getty Images

Interesant este că populația uigură din regiune nu a avut, în mod tradițional, aceeași fascinație pentru jad ca restul Chinei. Pentru localnici, pietrele din râu erau cândva doar simple roci. Totul s-a schimbat după anii ’90, când comercianții și colecționarii din estul Chinei au descoperit valoarea jadului din Hotan.

A urmat o adevărată febră a jadului. Prețurile au explodat, iar zona a atras mii de căutători și comercianți. În doar câțiva ani, bucățile mari de jad au devenit tot mai rare, iar exploatările intense au început să afecteze mediul. Excavatoarele au ajuns să sape masiv în albiile râurilor și în zonele montane din apropiere.

Exploatarea necontrolată riscă să afecteze ireversibil o tradiție veche de mii de ani

În fața acestui fenomen, autoritățile din Xinjiang au decis, în 2007, să retragă licențele de exploatare și să interzică extracțiile comerciale de jad din zona râului Hotan. Oficialii au susținut atunci că resursa trebuie protejată și exploatată într-un mod controlat.

Specialiștii avertizează că jadul din Hotan nu este doar o resursă economică, ci și o parte importantă a patrimoniului cultural chinez. Profesorul Wang Shiqi, specialist în geologie și jad la Universitatea din Beijing, declara că exploatarea necontrolată riscă să afecteze ireversibil o tradiție veche de mii de ani.

În ciuda restricțiilor, legenda râului Hotan continuă să atragă oameni din toate colțurile Chinei. În mijlocul unuia dintre cele mai neprietenoase deșerturi din lume, râul plin cu jad rămâne unul dintre cele mai fascinante și valoroase locuri de pe planetă.