O companie de bitcoin a cheltuit o sumă uriașă pentru a blinda mașinile directorilor. Cum explică. FT: De ce nu și-or fi luat tancuri?

3 minute de citit Publicat la 18:20 22 Mai 2026 Modificat la 18:20 22 Mai 2026

FT a dezvăluit cum consiliul de administrație al unei firme de minat bitcoin a aprobat o cheltuială uriașă pentru blindarea mașinilor directorilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Dacă îți desfășori activitatea în industria criptomonedelor, riști să te expui criminalității, iar unii antreprenori recurg la gesturi extreme pentru a preîntâmpina astfel de situații, notează Financial Times (FT), care citează Bloomberg.

Rețelele blockchain publice precum Bitcoin și Ethereum permit transferul tokenilor instantaneu și anonim.

Asta înseamnă că, dacă cineva este constrâns să cedeze credențialele de acces la deținerile sale, activele pot dispărea în câteva secunde, cu șanse foarte mici de recuperare.

În schimb, în serviciile financiare tradiționale, conturile bancare pot fi înghețate sau poprite de autorități, oferind mai multe șanse de a recupera banii pierduți.

Un responsabil al unei companii cu servicii de pază și protecție a confirmat pentru Bloomberg că firmele din industria criptomonedelor angajează gărzi de corp și recurg și la alte precauții, cum ar fi folosirea avioanelor private de către directori și instalarea de sisteme de securitate la domiciliu.

FT arată că platforma de schimb Coinbase, de exemplu, i-a plătit directorului executiv Brian Armstrong compensații de 7,6 milioane de dolari pentru securitate personală, anul trecut.

Suma a vizat securitatea locuinței, protecție executivă, protecția familiei și aranjamente de transport securizat.

Alte companii din industrie merg și mai departe.

Blindarea mașinilor directorilor, prevăzută în documentele care detaliază cheltuielile directorilor unei companii de criptomonede

FT citează documente privind compensațiile financiare pentru directorii MARA Holdings, o companie de minerit bitcoin.

"Suma reflectă costuri legate de securitatea personală a domnului Thiel, conform programului de securitate al MARA (4.300.629 dolari), inclusiv o cheltuială unică pentru blindarea vehiculului (430.780 dolari) și o cheltuială unică pentru instalarea securității la domiciliu (58.810 dolari); costul incremental pentru companie asociat utilizării personale de către domnul Thiel a aeronavelor companiei (43.114 dolari) (...)

Suma reflectă costuri legate de securitatea personală a domnului Khan, conform programului de securitate al MARA (3.946.398 dolari), inclusiv o cheltuială unică pentru blindarea vehiculului (438.380 dolari) (....)", se menționează în documentele citate.

"Nu am mai văzut până acum 'blindarea vehiculelor' raportată ca beneficiu extrasalarial, iar 869.160 de dolari pentru doi directori este o sumă considerabilă", comentează jurnalistul FT.

Fred Thiel și Salman Khan sunt directorul executiv și, respectiv, directorul financiar al MARA Holdings.

Document al unei companii de criptomonede: Directorii noștri se confruntă cu un profil de amenințare ridicat și distinct

Articolul din FT continuă cu un nou pasaj din documentele companiei, destinate acționarilor, care relevă plățile pentru directori.

"Consiliul de administrație recunoaște că natura afacerii (...), inclusiv amploarea deținerilor noastre de bitcoin, necesită o atenție sporită acordată securității directorilor noștri și crede cu tărie că niciun angajat nu ar trebui expus unui risc personal din cauza asocierii sale cu compania.

Ca rezultat al deținerilor semnificative și publice de bitcoin ale companiei, directorii noștri se confruntă cu un profil de amenințare ridicat și distinct, diferit în mod semnificativ de cel al directorilor majorității companiilor listate. Directorul nostru executiv, directorul financiar și alți angajați au experimentat și continuă să experimenteze amenințări directe la adresa securității lor.

Consiliul revizuiește periodic recomandările de securitate formulate de șeful nostru de securitate și poate autoriza măsuri pentru a răspunde riscurilor de securitate și amenințărilor directe care îi vizează pe directorii executivi.

Recomandările șefului de securitate se bazează pe o evaluare continuă a mediului de risc, documentată parțial prin interacțiunile sale cu autoritățile, cu un consultant extern de securitate angajat de companie și cu alte resurse externe de securitate.

Abordarea noastră privind securitatea (directorilor) executivi(lor) este, în mod necesar, una dinamică și urmărește să răspundă mediului de risc în continuă schimbare cu care se confruntă directorii noștri. Credem că furnizarea de securitate personală ca răspuns la preocupările generate de angajarea în cadrul companiei este justificată din punct de vedere comercial", arată materialul citat în publicația britanică.

Jurnalist FT: Cei de la Mara Holdings nu ne-au spus de ce directorii nu și-au luat direct tancuri

"Consiliul (MARA Holdings) consideră că aceste măsuri sunt adecvate, justificate din punct de vedere comercial și necesare pentru a răspunde riscurilor de securitate și amenințărilor directe", a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de FT.

Ziarul menționează că purtătorul de cuvânt a refuzat să răspundă la mai multe întrebări, între care:

*Ce fel de vehicule au fost blindate? Dacă sunt doar mașini obișnuite, nu ar fi fost mai bine să meargă până la capăt, la tancuri disponibile comercial? Dacă sunt elicoptere, cine anume amenință MARA Holdings? Grupări paramilitare? Dacă sunt bărci, de ce să nu renunțe la ele?

* Ce se întâmplă dacă directorii Thiel și Khan își doresc un nou model de vehicul? Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, noile capacități defensive sofisticate ale vehiculului sunt testate până la distrugere? Va fi înlocuit vehiculul? Și atunci, cum mai rămâne cu "cheltuiala unică"?