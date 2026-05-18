Bitcoin scade brusc, după ce Senatul SUA a accelerat reglementarea pieţei cripto

3 minute de citit Publicat la 17:06 18 Mai 2026 Modificat la 17:06 18 Mai 2026

Comisia Bancară a Senatului SUA a votat săptămâna trecută, cu 15 voturi pentru şi 9 împotrivă, în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de Lege privind structura pieţei criptoactivelor. Foto: Getty Images

Bitcoin scade și se îndepărtează de maximul ultimelor luni de 82.000 de dolari după ce Comisia bancară a Senatului a avansat săptămâna trecută proiectul de lege privind structura pieţei cripto. De asemenea, perspectiva ca Rezerva Federală să menţină ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, în urma publicării datelor privind inflaţia a trezit îngrijorări în rândul investitorilor, potrivit unei analize eToro, citată de Agerpres.

Bitcoin a deschis luni la 77.414,91 USD, cel mai mic preț de deschidere de la începutul lunii.

"Indicele preţurilor de consum (IPC) a crescut cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cel mai ridicat nivel din mai 2023. IPC de bază, care exclude componentele mai volatile ale alimentelor şi energiei, a crescut cu 2,8%, menţinând inflaţia cu mult peste ţinta de 2% a Rezervei Federale. Altcoins au fost, de asemenea, sub presiune săptămâna trecută, pe fondul îngrijorărilor legate de inflaţie. Ethereum, Solana şi XRP au scăzut cu 11%, 12% şi, respectiv, 6%. Privind spre această săptămână, fără date economice majore din SUA programate pentru publicare, naraţiunea privind rata dobânzii 'mai mare pentru mai mult timp' ar putea continua să domine ştirile de pe piaţă", este de părere Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.

HYPE a înregistrat o creştere de 9% în ultimele şapte zile, contrar tendinţei generale a pieţei criptoactivelor, în urma listării unui contract futures perpetuu pre-IPO pentru SpaceX pe bursa descentralizată Hyperliquid.

"Listarea a atras o atenţie semnificativă pe pieţele cripto, deoarece oferă traderilor posibilitatea de a specula asupra valorii şi dinamicii percepute ale companiei SpaceX înainte de orice listare publică pe bursă", spune Peters.

În opinia acestuia, pe frontul reglementării, lumea criptoactivelor va rămâne concentrată pe evoluţiile legate de Legea Clarity, după ce Comisia bancară a Senatului a avansat săptămâna trecută proiectul de lege privind structura pieţei cripto. Investitorii tratează din ce în ce mai mult claritatea reglementării ca pe un catalizator pentru o piaţă în expansiune pe termen lung, deoarece reguli mai clare ar putea încuraja o participare instituţională mai mare pe piaţa criptoactivelor din SUA.

Ce impact are reglementarea cripto în SUA

Comisia Bancară a Senatului SUA a votat săptămâna trecută, cu 15 voturi pentru şi 9 împotrivă, în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de Lege privind structura pieţei criptoactivelor, marcând un pas important înainte pentru reglementarea cripto în Statele Unite.

Adoptarea proiectului de lege fusese amânată cu câteva luni din cauza dezacordurilor privind randamentul stablecoins. Legiuitorii şi sectorul bancar tradiţional şi-au exprimat îngrijorarea că monedele stabile cu randament ar putea concura direct cu depozitele bancare şi produsele de economisire, ceea ce ar putea declanşa retrageri masive de fonduri, reducând capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi şi creând tensiuni pe piaţă.

Odată depăşit obstacolul Comisiei Bancare a Senatului, proiectul de lege trebuie să fie integrat cu versiunea Comisiei pentru agricultură a Senatului, care a fost adoptată la începutul acestui an, pentru a crea un singur proiect de lege unificat care să fie dezbătut şi supus votului în plenul Senatului, probabil la sfârşitul lunii iunie sau în iulie.

"Dacă Senatul adoptă proiectul de lege, acesta trebuie să treacă apoi printr-un proces de reconciliere cu versiunea Camerei Reprezentanţilor. Odată ce ambele camere adoptă un text identic, proiectul de lege unificat va ajunge pe biroul preşedintelui pentru a fi promulgat. Legiuitorii şi pieţele de predicţie vizează în prezent luna octombrie sau noiembrie a acestui an pentru promulgarea finală", adaugă analistul eToro.

Bitcoin s-a aflat într-un declin constant timp de mai multe luni, ajungând în februarie cu peste 45% sub maximul din octombrie. Ether, XRP şi alte criptomonede au înregistrat corecţii chiar mai mari.

Vorbind despre piața cripto, analystul Deutsche Bank Marion Laboure a remarcat că ”vânzările constante arată că investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede creşte”.