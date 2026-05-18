„O greșeală teribilă, tovarăși!”. O dronă rusească a lovit o navă a Chinei în Marea Neagră, înainte de vizita lui Putin la Beijing

1 minut de citit Publicat la 17:07 18 Mai 2026 Modificat la 17:11 18 Mai 2026

Urmele unei explozii, despre care forțele navale ucrainene susțin că e provocată de o dronă Shahed, la bordul unei nave deținute de o companie chineză, aflată în largul portului Odesa. Foto: Profimedia Images

O dronă rusească a lovit o navă comercială chineză în Marea Neagră, în largul Odesei, în noaptea de 18 mai, cu doar o zi înainte ca Vladimir Putin să ajungă la Beijing, unde urmează a se vedea cu liderul chinez Xi Jinping, pentru discuții privind conitnuarea „parteneriatului strategic” dintre Rusia și China, informează Kyiv Independent.

Forțele navale ucrainene au precizat, într-un comunicat publicat pe Telegram, că nava atacată de drona rusească era KSL Deyang, un vas comercial conceput pentru transportul mărfurilor în vrac, neambalate, cum ar fi cerealele sau cărbunele.

Nava se află sub pavilionul Insulelor Marshall și este deținută de o companie chineză și are echipaj format din chinez.

„Rusia demonstrează încă o dată că atacurile sale amenință nu doar Ucraina. Acum chiar și navele celor mai apropiați parteneri ai săi sunt în pericol în Marea Neagră”, au precizat forțele navale ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmytro Pletenciuk, a comentat ironic incidentul din Marea Neagră: „Este ceva nou”.

China a rămas crucială pentru economia de război a Rusiei, continuând să cumpere petrol rusesc și să furnizeze bunuri cu dublă utilizare utilizate de armata rusă, în ciuda faptului că și-a revendicat oficial neutralitatea. Moscova nu a comentat încă atacurile.

„Este interesant ce i-a motivat pe ruși când au decis în această seară să lovească o navă comercială chineză în marea noastră cu o dronă Shahed. Nu au existat victime, dar este ceva nou. A fost o «greșeală teribilă», tovarăși?”, a scris Pletenciuk, într-o postare publicată pe Facebook.

În aceeași zi, o altă navă comercială, care naviga în Marea Neagră sub pavilionul Guineei-Bissau a fost, de asemenea, atacată, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Ambele nave se aflau în zona de așteptare și se deplasau prin coridorul maritim al Ucrainei către porturile din Odesa Mare.

Kiper a spus că mici incendii au izbucnit pe ambele nave după atacuri, dar au fost stinse de echipaje. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit, iar ambele nave și-au continuat drumul. Atacurile au făcut parte dintr-un atac combinat mai amplu al Rusiei asupra Ucrainei peste noapte, inclusiv un atac masiv cu drone care a vizat în mod specific regiunea Odesa, unde două persoane au fost rănite, printre care un copil de 11 ani.