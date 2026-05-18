Australia le ordonă investitorilor legați de China în producția de pământuri rare să își vândă acțiunile: "Sectorul trebuie protejat"

Publicat la 17:46 18 Mai 2026 Modificat la 17:46 18 Mai 2026

Guvernul australian i-a somat, luni, pe mai mulți acționari ai producătorului de pământuri rare Northern Minerals să își vândă participațiile, pe motiv că sectorul strategic respectiv trebuie protejat de influențe străine și, în particular, de cea chineză, transmite Agerpres, care citează AFP.

Compania australiană unde cei vizați dețin participații se numește Northern Minerals.

Aceasta încearcă să atace poziția dominantă a Chinei în producția disprosiului, unul din metalele din seria lantanidelor, care formează "pământurile rare".

Elementul este utilizat la producția magneților permanenți, indispensabili pentru vehiculele electrice.

Mai mulți investitori chinezi au încercat în ultimii ani să obțină participații majore în Northern Minerals.

Drept urmare, executivul de la Canberra s-a prevalat, încă din 2024, de o lege privind investițiile străine pentru a obliga un alt grup de investitori legat de Beijing să își cedeze acțiunile.

Ulterior, în noiembrie 2025, chiar Northern Minerals a cerut să fie verificată de comisia australiană pentru evaluarea investițiilor străine.

Oficial australian: Ne protejăm interesul național în acest sector

"Aplicăm un cadru ferm și nediscriminatoriu pentru investițiile străine și, dacă este necesar, vom lua și alte măsuri pentru a ne proteja interesul național în acest sector", a declarat într-un comunicat Jim Chalmers, Trezorierul Australiei, funcție echivalentă cele de ministru de Finanțe în guvernul federal.

Somația adresată investitorii vizează șase acționari ai Northern Minerals.

Dintre aceștia, trei au sediul în China, doi sunt din Hong Kong și unul este înregistrat la o adresă din Insulele Virgine Britanice.

China are unele din cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume și printre puținele capacități de rafinare a acestor minerale la scară industrială.

Multe state încearcă să elimine dependența de Beijing cu ajutorul unor resurse alternative.

SUA au încheiat în octombrie anul trecut un acord pentru facilitarea accesului la zăcămintele australiene de pământuri rare și alte minerale critice.

Northern Mineral este una din firmele implicate în acord și deține drepturile asupra unui zăcământ important de disprosiu din Australia, prezentându-se ca o sursă alternativă fiabilă la producția chineză, ce furnizează 99% din acest metal pe piața mondială.