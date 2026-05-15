NYT: Cum ar putea China să-și folosească controlul asupra pământurilor rare împotriva lui Trump

Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:51 15 Mai 2026

Cele mai presante probleme cu care se confruntă Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia, printre altele, sunt restricțiile impuse de China exporturilor de metale rare și magneți esențiali pentru producția avansată. Producătorii de aeronave comerciale, electronice, mașini, echipamente de fabricație a semiconductorilor și hardware militar se confruntă cu o lipsă acută de pământuri rare, multe dintre acestea fiind rafinate aproape exclusiv în China. Prețurile pentru unele dintre aceste metale au crescut cu până la 100% de când Beijingul a oprit majoritatea exporturilor la începutul lunii aprilie a anului trecut, scrie miercuri The New York Times.

China a anunțat, pe 9 octombrie, că intenționează să impună noi restricții radicale asupra exporturilor de pământuri rare și a produselor care conțin „chiar și urme de pământuri rare chinezești”. Trei săptămâni mai târziu, Xi Jinping, Președintele Chinei, a fost de acord, la o întâlnire cu Trump, să amâne aceste măsuri pentru un an, deși restricțiile emise în aprilie au rămas în vigoare.

Un oficial de rang înalt din administrație a declarat duminică că Statele Unite sunt în contact frecvent cu China în legătură cu pământurile rare. Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului înainte de întâlnirea sensibilă din punct de vedere diplomatic, a spus că este încrezător că cele două părți vor ajunge la o prelungire înainte de expirarea amânării.

Beijingul a oferit puține indicii despre intențiile sale. Întrebat despre pământurile rare la o conferință de presă de luna trecută, Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, a declarat că „cele două părți trebuie să respecte împreună înțelegerile comune importante dintre cei doi președinți și să ofere o mai mare stabilitate cooperării economice și comerciale dintre China și SUA”.

Grupurile de afaceri fac presiuni pentru clarificări imediate, avertizând că restricțiile impuse de Beijing perturbă deja producția în afara Chinei și că firmele au nevoie de timp pentru a se pregăti pentru măsuri mai dure.

„Cum să ne pregătim? Pur și simplu nu știm ce se va întâmpla”, a declarat Jens Eskelund, președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene din China, la o conferință de presă la Beijing luna trecută.

Camera de Comerț Americană a avertizat într-un raport publicat luni că restricțiile privind pământurile rare au făcut parte dintr-un efort mai amplu al Chinei de a-și consolida controlul asupra lanțurilor de aprovizionare globale.

„Pe măsură ce controlul Chinei asupra resurselor și tehnologiilor critice se extinde, la fel crește și capacitatea sa de a folosi acest avantaj ca armă”, se arată în raport.

Ministerul Comerțului din China a declarat că cerințele privind licențele de export impuse în primăvara trecută pentru șapte categorii de pământuri rare și magneți înrudiți nu sunt concepute ca un instrument de influență în disputele comerciale sau geopolitice, ci sunt necesare deoarece materialele au aplicații atât militare, cât și civile.

Însă Beijingul a anunțat regulile de licențiere la doar două zile după ce Trump a impus tarife vamale substanțiale de „Ziua Eliberării” Chinei și altor țări. China a legat, de asemenea, controlul său asupra pământurilor rare de solicitările ca Uniunea Europeană să își relaxeze tarifele vamale la vehiculele electrice importate din China. Și după o dispută cu Japonia privind Taiwanul în noiembrie, Beijingul a înăsprit limitele privind transporturile de pământuri rare și către Japonia.

Chiar și fără restricțiile suplimentare amânate, China a redus drastic exporturile de pământuri rare, cum ar fi samariul, ytriul și disprosiul, care sunt deja în cantități extrem de mici în afara Chinei. Samariul, utilizat în aeronave comerciale, avioane de vânătoare și rachete, se vinde cu aproximativ 2 dolari pe kilogram în China, dar în străinătate între 50 și 500 de dolari pe kilogram, în funcție de nivelul de procesare.

China aproape că a încetat să-l mai exporte.

„Industria aerospațială are nevoie critică de samariu. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra producției de aeronave comerciale”, a declarat Ilya Epikhin, specialist senior în pământuri rare la firma de consultanță Arthur D. Little.

Într-un comunicat, Airbus a declarat că „nu cumpără pământuri rare sau magneți direct, dar acestea sunt utilizate în lanțul nostru de aprovizionare și colaborăm îndeaproape cu furnizorii noștri pentru a asigura reziliența”. Boeing a precizat că lucrează cu furnizorii săi și că nu observă „un impact pe termen scurt”.

Ytriul este, de asemenea, rar în afara Chinei, deși specialiștii din industrie au declarat că Beijingul a permis câteva transporturi către Statele Unite în ultimele săptămâni. Autoritățile chineze nu au explicat decizia, care a fost interpretată fie ca un gest de bunăvoință înainte de summit, fie ca un rezultat întârziat al angajamentului Chinei din octombrie de a permite unele exporturi.

Ytriul este apreciat ca izolator termic. Este utilizat în echipamentele de fabricație a semiconductorilor pentru a preveni scurgerea excesului de căldură între laserele strâns legate între ele care taie cipurile de computer și în motoarele cu reacție și rachete pentru a proteja electronicele și alte sisteme de căldura extremă.

Disprosiul este utilizat pe scară largă în magneții pentru sistemele auto, inclusiv frâne, direcție și motoare electrice, precum și în drone, inclusiv modele militare. China a restricționat exporturile de disprosiu, care se vinde cu aproximativ 200 de dolari pe kilogram pe plan intern, dar are prețuri mult mai mari în străinătate, potrivit Argus Media, o firmă de date privind piața de mărfuri cu sediul la Londra.

MP Materials, care deține singura mină de pământuri rare din Statele Unite, situată în Mountain Pass, California, a declarat săptămâna trecută, în cadrul conferinței sale privind rezultatele financiare, că a început lucrările la etapele inițiale de rafinare a tipurilor de pământuri rare restricționate de China. Compania produce în prezent pământuri rare mai ușor de procesat la mina și rafinăria sa din Mountain Pass.

James Litinsky, președintele și directorul executiv al MP, a declarat într-un interviu că firma nu va face investițiile substanțiale necesare pentru etapele ulterioare de purificare a pământurilor rare, cum ar fi ytriul, fără angajamente de cumpărare pe termen lung din partea clienților. Producătorii occidentali, însă, au fost reticenți în a semna contracte, de teama că China ar putea relua exporturile de materiale mult mai ieftine.

Rafinăriile chineze păstrează un avantaj major în materie de costuri, deoarece procesează volume enorme de pământuri rare în fiecare an, o mare parte dintre ele fiind utilizate pentru producția de mașini electrice.

Beijingul are, de asemenea, unele motive pentru a continua amânarea restricțiilor extinse, care sunt programate să intre în vigoare în noiembrie și decembrie. La două săptămâni după alegerile intermediare din SUA, din 3 noiembrie, președinții, prim-miniștrii și alți lideri ai 21 de economii din Asia și Pacific se vor reuni la Shenzhen, o metropolă chineză de lângă Hong Kong, pentru summitul lor anual. Oficialii chinezi s-ar putea să nu dorească ca această întâlnire să fie umbrită de dificultățile economice globale legate de controlul exporturilor din China.

Oficialii au discutat despre o posibilă vizită a lui Xi în Statele Unite în acest an, pentru a răsplăti călătoria lui Trump în China.