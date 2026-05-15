Seria de victorii a Rusiei s-a sfârșit. Pentru prima dată în ultimii ani, armata lui Putin pierde mai mult teritoriu decât a câștigat

7 minute de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:52 15 Mai 2026

După mai bine de patru ani pe frontul ucrainean, ofițerul Kirilo Bondarenko simte pentru prima oară că lucrurile se schimbă – „Putem să vedem și să simțim o schimbare de atitudine în rândul rușilor de pe front. Sunt epuizați”, a declarat el pentru CNN. „Am reușit să recuperăm și să întoarcem situația”, spune Bondarenko, care face parte din Grupul Lazar și participă la lupte în zona Zaporijia. Nu este singurul care simte această schimbare pe front.

Luna trecută, Ucraina a reușit ceva extraordinar – a eliberat mai mult teritoriu decât a reușit Rusia să cucerească – o pierdere netă de teritoriu pentru armata invadatoare pentru prima oară din august 2024, când armata ucraineană lansa îndrăzneața sa operațiune în regiunea Kursk.

Deși dimensiunea teritoriului eliberat de Ucraina este mică, iar Rusia încă controlează aproximativ 20% din teritoriul țării, armata ucraineană pare să fi recuperat inițiativa.

Sursă: CNN

Asta este o mare problemă pentru Rusia și pentru dictatorul de la Moscova, care insistă că victoria statului agresor este „inevitabilă”.

Rușii susțin că, mai devreme sau mai târziu, vor reuși să ocupe și să fure întreaga regiune Donbas, teritoriu pe care-l revendică drept aparținând Rusiei.

Această narațiune a fost întotdeauna greșită, având în vedere cât de lent și incredibil de costisitor a fost avansul Rusiei de când a început invazia, dar a produs totuși unele daune cauzei Ucrainei.

„Întreaga premisă a tacticii de negociere a lui Putin este folosirea acestui război cognitiv pentru a convinge Occidentul că nu are rost să sprijine Ucraina și că ar trebui pur și simplu să convingă Ucraina să cedeze acum tuturor cererilor Rusiei”, a declarat, pentru CNN, Christina Harward, adjuncta coordonatoarei echipei pentru Rusia de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

„Acest lucru demontează, de fapt, întreaga narațiune”, a adăugat ea.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat, marți, că ultimele luni au fost „record” în ceea ce privește succesele Ucrainei de-a lungul liniei frontului.

„Am eliminat 35.000 de ruși atât în aprilie, cât și în martie. Rusia nu are suficiente forțe pentru a continua operațiunile ofensive. Armata ucraineană îi epuizează pe ruși”, a spus el.

Oficiali occidentali au spus, citând date de informații, că pierderile Rusiei se ridică la aproximativ 30.000–35.000 de oameni pe lună.

Războiul dronelor e câștigat de ucraineni

Succesele recente ale Ucrainei pot fi atribuite, în mare parte, superiorității sale actuale în domeniul dronelor. După ce și-a concentrat o mare parte din eforturi pe atacuri cu rază scurtă asupra pozițiilor rusești de pe linia frontului și pe lovituri cu rază lungă în adâncul teritoriului Rusiei, Ucraina și-a intensificat recent loviturile cu rază medie, vizând logistica Rusiei.

„Am văzut o creștere cu adevărat dramatică a numărului acestor lovituri pe care le desfășoară ucrainenii”, a spus Harward. „Afectează logistica Rusiei. Dacă aceasta este acum constant amenințată de lovituri ucrainene cu drone, acest lucru îi va amenința, încetini și îngreuna semnificativ logistica”.

Zelenski a spus, într-unul dintre discursurile sale de seară de săptămâna trecută, că loviturile cu rază medie asupra logisticii militare ruse — de la depozite și posturi de comandă până la sisteme de apărare antiaeriană — reprezintă principala prioritate a țării și că Ucraina crește numărul contractelor și producția pentru a susține acest efort.

Militarii care luptă pe linia frontului au confirmat că loviturile cu rază medie fac diferența.

Un ofițer de rang înalt din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cunoscut sub indicativul Bankir, a declarat pentru CNN că, în ciuda atacurilor „continue” ale Rusiei în direcția Zaporijia, Ucraina a reușit să recâștige controlul parțial asupra unor zone capturate de Rusia cu câteva luni în urmă.

„În sectorul nostru sunt desfășurate multe unități diferite. Această parte a frontului este menținută datorită eforturilor coordonate ale tuturor forțelor de apărare — de la infanteria care ține pozițiile până la dronele care operează constant și lovesc inamicul”, a declarat el pentru CNN.

Linia frontului este acum atât de saturată de drone încât este aproape imposibil ca vreuna dintre părți să facă o mișcare. Deși ucrainenii întâmpină dificultăți în a elibera cât teritoriu și-ar dori, imposibilitatea de a avansa este mai dăunătoare pentru trupele ruse, care nu mai pot înainta lent, prin uzură, așa cum au făcut în trecut.

În schimb, ele încearcă acum să se infiltreze în zone aflate sub control ucrainean și să creeze iluzia unor avansuri constante, spun analiștii. Pot reuși să ridice drapelul rus în zona nimănui care definește actuala linie a frontului, dar nu pot menține poziția prea mult timp.

„Rușii le raportează constant comandanților că au capturat diverse sate, dar, în realitate, nu sunt acolo. Îi împingem constant afară de acolo. Loviturile noastre cu rază medie, pe care le desfășurăm continuu, ne ajută foarte mult în această privință”, a spus Bondarenko.

Această strategie este cel mai vizibilă în unele dintre cele mai disputate zone ale frontului — inclusiv în jurul fostului nod de transport strategic ucrainean Pokrovsk. Când Rusia a reușit, în cele din urmă, să preia controlul asupra orașului, în decembrie, la aproape doi ani după prima tentativă, teama la Kiev era că acest lucru ar putea duce la noi avansuri. Dar trupele ruse au rămas blocate, incapabile să înainteze.

„Un haos de război fără sfârșit”

Succesele recente ale Ucrainei nu se limitează la linia frontului.

Ucraina a încercat să limiteze cât poate profita Rusia de creșterea prețurilor petrolului provocată de conflictul din Iran, lansând lovituri mai adânc în teritoriul rus și vizând infrastructura de petrol și gaze, precum și alte obiective-cheie.

Acest lucru a contribuit la limitarea câștigurilor suplimentare ale Kremlinului din prețurile mai mari ale petrolului, dar a adus și războiul mult mai aproape de cetățenii ruși.

Dmitro, operator de drone în Brigada 79 a Ucrainei, care a cerut să fie identificat doar după prenume, a declarat pentru CNN că realitatea de zi cu zi de pe front este „un rollercoaster emoțional”. Deși moralul crește ori de câte ori Ucraina obține un succes tactic, a spus el, cei care luptă pe linia frontului sunt permanent îngrijorați pentru cei dragi rămași acasă.

Rusia și-a intensificat masiv atacurile cu rachete și drone asupra orașelor din Ucraina anul trecut, atacând instalații energetice și alte obiective civile. Anul trecut a fost cel mai mortal pentru civilii ucraineni din 2022 încoace, cu peste 2.500 de morți în 2025, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Primele patru luni ale acestui an au fost și mai sângeroase — în fiecare lună au fost uciși mai mulți civili decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor ONU.

Aceste atacuri nu dau semne că se vor reduce. Rusia a lansat peste 1.400 de drone și 56 de rachete în cele 24 de ore până joi dimineață. Numai la Kiev, alerta aeriană a durat aproximativ 11 ore.

Dmitro a spus că mulți ucraineni simt un fel de dreptate atunci când loviturile adânc în interiorul Rusiei aduc realitatea războiului mai aproape de ruși.

„Când lovim orașe rusești, cu clădirile și uzinele lor, oamenii din Rusia recunosc că există război”, a spus el. „Iar mai târziu, în aceeași zi, suntem loviți îngrozitor în mai multe locuri, cu multe victime. Este pur și simplu un haos de război fără sfârșit”.

Deși Ucraina a obținut câteva victorii tactice în ultimele luni, Rusia a luat și măsuri care par să îi afecteze propriile eforturi, precum dezactivarea Telegram, aplicația de mesagerie criptată folosită pe scară largă de militarii de pe linia frontului pentru comunicații militare.

Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce Ucraina a reușit să convingă compania SpaceX a lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la serviciul său de internet prin satelit, Starlink. Chiar și cei mai pro-război bloggeri militari ruși au criticat decizia privind Telegram.

În același timp, observatorii spun că războiul devine tot mai nepopular în rândul rușilor. Economia are probleme, oamenii sunt frustrați de întreruperile internetului, iar atacurile ucrainene frecvente asupra unor ținte din adâncul țării îi îngrijorează pe unii.

Costul uman crește zilnic. Săptămâna trecută, publicațiile ruse de opoziție Mediazona și Meduza au publicat o nouă estimare a pierderilor Rusiei în Ucraina, spunând că până la 352.000 de ruși au fost uciși în cei patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă. Kremlinul nu a comentat cifra.

Se estimează că Ucraina a suferit între 100.000 și 150.000 de morți de la începutul războiului. Niciuna dintre părți nu publică date oficiale privind pierderile, iar CNN nu poate verifica independent bilanțul, dar majoritatea experților internaționali sunt, în linii mari, de acord cu aceste estimări.

Semnele par bune pentru Ucraina, iar moralul este cu siguranță mai ridicat decât acum câteva luni, dar mulți rămân prudenți. Primăvara este acum în plină desfășurare, iar o îngrijorare este că noua vegetație ar putea reduce vizibilitatea pentru operatorii ucraineni de drone și ar putea oferi mai multă acoperire infiltratorilor ruși.

Au mai existat succese pentru Ucraina — precum marea contraofensivă din vara și toamna lui 2022 sau incursiunea în regiunea rusă Kursk — dar acestea nu au adus victoria Ucrainei în război.

Deocamdată, Ucraina poate că nu câștigă — dar pierde mult mai puțin decât Rusia.