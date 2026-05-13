Rusia a atacat Ucraina cu aproape 150 de drone. Ucrainenii au lovit un port rusesc de la Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 12:09 13 Mai 2026 Modificat la 12:21 13 Mai 2026

Rusia a atacat Ucraina cu 139 de drone, iar armata ucraineană a bombardat un port rusesc de la Marea Neagră. Sursa foto: Getty Images

Armata Rusiei a atacat masiv Ucraina în noaptea de marţi spre miercuri, iar bombardamentele au continuat şi în dimineaţa acestei zile, relatează Ukrainska Pravda. Aproape 150 de drone au fost lansate asupra mai multor regiuni ucrainene şi, conform autorităţilor, s-au înregistrat lovituri în 13 zone. "Au fost doborâte 111 de drone cu rază lungă de acțiune de tip Shahed, Gerbera și Italmas, iar în 13 zone s-au înregistrat bombardamente", au transmis Forțele de Apărare ale Ucrainei. Pe de altă parte, armata ucraineană a bombardat un port rusesc de la Marea Neagră, informează The Kyiv Independent.

Forţele ruse au atacat Ucraina cu 139 de drone de diferite tipuri începând cu seara zilei de 12 mai şi miercuri dimineaţa, la 08:30, atacul era încă în desfăşurare. Apărarea aeriană ucraineană a reuşit să doboare 111 dintre acestea, dar s-au înregistrat lovituri ale 20 de vehicule aeriene fără pilot (UAV), conform Ukrainska Pravda.

"La ora 08:00, Forțele de Apărare Aeriană ale Ucrainei au distrus sau au bruiat 111 drone cu rază lungă de acțiune de tip de tip Shahed, Gerbera și Italmas, precum și drone-momeală «Parodiya», în nordul, sudul și estul țării. Au fost înregistrate lovituri ale a 20 de vehicule aeriene fără pilot în 13 locații, iar căderea unor aparate aeriene doborâte (resturi) a fost raportată în patru locații", s-a transmis într-un comunicat.

Cele aproape 150 de drone au fost lansate dinspre orașele rusești Kursk, Bryansk, Millerovo și Primorsko-Akhtarsk, precum şi din Capul Chauda, în Crimeea ocupată.

Noaptea trecută, armata ucraineană a lansat un atac cu drone asupra regiunii Krasnodar din Rusia, lovind infrastructura portuară din satul Volna, au raportat canalele media ruseşti de pe Telegram, a relatat The Kyiv Independent.

În videoclipurile postate pe rețelele sociale după atacul Ucrainei se văd coloane mari de fum ridicându-se dintr-un port din apropiere, au raportat diverse canale.

Într-o postare separată pe Telegram, Cartierul General Operaţional din regiunea Krasnodar a raportat un incendiu la "una dintre clădiri" din Volna, precizând că o persoană a fost rănită în urma atacului cu drone ucrainene.

Sistemul de monitorizare a incendiilor al NASA, FIRMS, pare să coroboreze afirmaţiile oficiale, fiind raportat un incendiu la un depozit de petrol din apropierea portului, mai precis la un terminal numit Tammanneftogaz, care transferă petrol şi gaze din conductele ruseşti în tancuri care ies prin Marea Neagră pentru a fi vândute pe piaţa mondială, au mai scris jurnaliştii The Kyiv Independent.

Armata ucraineană nu a comentat, momentan, atacul raportat. Ministerul Apărării al Rusiei a recunoscut o serie de atacuri nocturne, dar nu a menţionat niciun loc specific. Ministerul a trecut însă imediat la sărbătorirea celei de-a 243-a aniversări a flotei ruse din Marea Neagră.

Dronele ucrainene au vizat intens petrolul şi gazul ruseşti în ultimele săptămâni. Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de a perturba veniturile Moscovei din petrol şi gaze, o sursă esențială de finanțare pentru mașina de război rusă.