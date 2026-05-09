Peste 350.000 de militari ruși au murit până acum în Ucraina. Ucrainenii ucid deja mai mulți soldați decât poate recruta Moscova

Un preot rus sfințește un grup de tineri recrutați în armata rusă. Foto: Profimedia Images

Numărul total de militari ruși morți de la începutul invaziei de amploare până la sfârșitul anului 2025 a ajuns la 352 de mii de persoane, se arată într-o investigație realizată de publicațiile Meduza, Mediazona și BBC Rusia.

Estimarea independentă privind militarii ruși uciși în Ucraina se bazează pe datele publice ale deceselor înregistrate la oficiile de stare civilă (circa 261.000 de persoane), precum și la cazurile de persoane dispărute care au fost oficial înregistrate ca decedate, în instanțele din Rusia (circa 90.000 de persoane).

Vârful pierderilor înregistrate de armata rusă în UCraina a fost în perioada 2024-2025. În această perioadă, instanțele din Rusia au început să declare oficial drept „decedate” un număr mare de militari care, până atunci, figurau drepte „dispăruți”. În doi ani au fost primite până la 86.000 de cereri de despăgubiri bănești primite din partea rudelor celor decedați.

În același timp, conform estimărilor făcute de ucraineni, din decembrie 2025 și până în aprilie 2026, pierderile lunare înregistrate în armata rusă pe frontul din Ucraina au început să depășească rata de recrutare de noi voluntari care să lupte de partea Rusiei.

Magyar's Big update



Pragmatic attrition – no victory slogans, no embellishment: for five months in a row, the SMO “in/out” balance has been kept negative by drones.



On the negative growth of the occupation force, in numbers:



• 148.4k personnel IN – russia… — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) May 4, 2026

Astfel, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026, 148.400 de voluntari au fost recrutați în armata rusă, iar pierderile - morți și rănți - înregistrate în aceeași perioadă au fost de 156.700 de persoane.

Conform datelor publice consultate de jurnaliștiii ruși care au realizat investigația independentă, numărul cazurilor de moștenire în cazul persoanelor decedate cu vârste între 20 și 24 de ani a depășit în 2025 de 10 ori nivelul înregistrat înainte de declanșarea războiului din Ucraina.

Estimarea privind 352.000 de militari ruși uciși în Ucraina nu include luptători voluntari din alte țări sau militari declarați dispăruți din a doua jumătate a anului 2025 și până în prezent. În plus, se estimează că există zeci de mii de militari ale căror trupuri nu au fost încă recuperate, iar rudele lor nu au obținut încă oficial decesul acestora în instanță.