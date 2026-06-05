Japonia vrea să construiască 14 reactoare nucleare până în 2050. Ţara îşi închisese centralele nucleare după dezastrul de la Fukushima

Japonia vrea să construiască 14 reactoare nucleare până în 2050. Foto: Getty Images

Japonia analizează înlocuirea a până la 14 reactoare nucleare vechi cu unele noi până în 2050, a relatat vineri presa locală, în contextul în care autorităţile de la Tokyo se orientează din ce în ce mai mult către energia nucleară, la mai bine de 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, notează Agerpres.

Proiectul, elaborat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Industriei, vine într-un moment în care Japonia se străduieşte să îşi asigure o capacitate suficientă de producţie de energie electrică pentru a satisface cererea în creştere, impulsionată în special de tehnologiile emergente precum inteligenţa artificială, centrele de date şi fabricile de semiconductori.

Conform unui plan de acţiune revizuit privind politica energetică nucleară, Ministerul Economiei, Comerţului şi Industriei speră să înlocuiască până la cinci reactoare vechi până în anii 2040, şi alte nouă în deceniul următor, au relatat agenţia de presă Kyodo şi postul public de televiziune NHK.

Ar fi pentru prima dată când guvernul de la Tokyo ar stabili obiective precise pentru înlocuirea reactoarelor nucleare vechi, potrivit Kyodo. Planul urmează să fie prezentat vineri la o şedinţă de cabinet, a relatat presa locală, adăugând că guvernul condus de premierul Sanae Takaichi va analiza proiectul în această vară.

Industria energetică japoneză estimează că, până în 2040, ţara se va confrunta cu un deficit de electricitate de aproximativ 5,5 milioane de kilowaţi, echivalentul producţiei a aproximativ cinci reactoare, a adăugat Kyodo.

Japonia şi-a închis toate centralele nucleare după cutremurul şi tsunamiul din 2011, care au provocat dezastrul de la Fukushima. Însă acum Japonia vrea să relanseze producţia de energie nucleară pentru a-şi reduce dependenţa de combustibilii fosili, a atinge neutralitatea emisiilor de CO2 până în 2050 şi a satisface nevoile energetice în creştere care au legătură cu inteligenţa artificială.