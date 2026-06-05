"Ar trebui să rezolve lucrurile". Reacția lui Trump, după ce Zelenski i-a propus lui Putin o întâlnire față-n față

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o întâlnire directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar fi "grozavă". FOTO: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o întâlnire directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar fi "grozavă", după ce președintele ucrainean i-a propus discuții față în față liderului rus, pentru încetarea războiului, scrie Kyiv Post.

"Ei bine, nu știu. Mă bucur că poate discută despre o întâlnire. Cred că ar fi grozav dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă și să rezolve lucrurile", le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

Apelul lui Zelenski a venit la scurt timp după ce Putin a declarat că Rusia trebuie să își întărească sistemele de apărare aeriană, după valul de atacuri ucrainene cu drone în interiorul teritoriului rus.

Noua încercare de a organiza discuții directe între Putin și Zelenski vine într-un moment în care rolul Washingtonului în procesul de negociere pare să fi încetinit.

Paul Goble, analist american cu experiență, a declarat săptămâna trecută pentru Kyiv Post că administrația Trump nu a arătat o strategie susținută, pe termen lung, pentru încheierea războiului. "Din exterior, văd o echipă americană de negociere care merge la Moscova sau vorbește cu ucrainenii, dar nu văd un plan clar, pas cu pas, sau o viziune pe termen lung", a spus Goble.

Potrivit lui Goble, rolul Washingtonului mai degrabă scade, deoarece războiul este prea complex pentru a fi rezolvat prin episoade scurte de diplomație sau presiune.

Zelenski propune discuții directe

În scrisoarea sa, Zelenski a propus o întâlnire directă cu Putin și a oferit un armistițiu total pe durata negocierilor. "Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire. Propun să stabilim o dată clară pentru o astfel de întâlnire", a scris Zelenski.

Liderul ucrainean a oferit, de asemenea, un armistițiu total în timp ce negocierile sunt în desfășurare.

Zelenski a părut să respingă și orice încercare de a decide problemele care privesc Ucraina și Europa fără ca Kievul și partenerii europeni să fie la masa discuțiilor.

"Am auzit că în Alaska vi s-a promis rezolvarea anumitor probleme care privesc Ucraina și Europa. Dar puteți vedea singur că problemele ucrainene și europene nu se decid la Anchorage", a subliniat Zelenski.

El a spus că alți participanți agreați ar putea să se alăture unui format bilateral între Ucraina și Rusia, în special cei care pot servi drept garanți reali ai securității.

"Deoarece războiul are loc în Europa și deoarece Ucraina are nevoie de garanții de securitate, iar dumneavoastră căutați, de asemenea, garanții de securitate pentru propria țară, ar fi logic să fie implicați cei care pot servi cu adevărat drept garanți", a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Europa ar trebui să facă parte din acest proces, alături de Statele Unite, despre care a spus că ar putea ajuta la construirea unei noi arhitecturi de securitate pentru regiune. Zelenski a mai spus că Washingtonul are capacitatea de a monitoriza un armistițiu de-a lungul liniei unde ostilitățile ar înceta.

Liderul ucrainean a avertizat, de asemenea, că Kievul va continua să se apere dacă Moscova refuză să ajungă la concluzia că războiul trebuie să se încheie.

"Dacă nu ajungeți personal la concluzia că este timpul să încheiem acest război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa", a scris Zelenski.

Președintele Zelenski a publicat scrisoarea la o zi după ce drone ucrainene au lovit Sankt Petersburg, vizând obiective energetice și militare, în timp ce orașul natal al lui Putin găzduia un important forum economic internațional.

Kremlinul spune că Moscova este deschisă, dar numai în condițiile sale

Kremlinul a transmis că Putin nu a văzut încă scrisoarea lui Zelenski, dar a sugerat că liderul ucrainean ar putea veni la Moscova "oricând", o propunere pe care Zelenski o respinsese deja în apelul său.

"Zelenski poate veni oricând la Moscova", a fost citat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, de presa de stat rusă.

Putin a spus anterior că s-ar întâlni cu Zelenski doar pentru a finaliza un acord deja convenit, respingând apelurile pentru un summit înainte de acel moment.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a numit invazia Rusiei în Ucraina un "dezastru strategic" pentru Moscova, în timpul unei audieri în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, la Capitoliu. Rubio le-a spus parlamentarilor americani că "nu există nicio îndoială" că Rusia nu va reuși să atingă obiectivele principale pe care și le-a stabilit la începutul invaziei pe scară largă.