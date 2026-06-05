Fabrica în care sunt produși ochelarii de soare făcuți celebri de Emmanuel Macron este în pragul falimentului

În ianuarie, președintele francez a purtat la Forumul de la Davos o pereche de ochelari de soare cu lentile albastre din cauza unei probleme oculare. Sursa foto: Hepta

Dalloz Creations, un brand istoric francez de ochelari, a ajuns în pragul falimentului, în ciuda atenției globale pe care a obținut-o în urmă cu câteva luni datorită lui Emmanuel Macron care i-a purtat la Forumul de la Davos din cauza unei probleme oculare.

În ianuarie, președintele francez a purtat la Forumul de la Davos o pereche de ochelari de soare cu lentile albastre din cauza unei probleme oculare. A fost o alegere forțată din partea preşedintelui francez, din cauza unei infecții, dar s-a dovedit insuficientă pentru a evita falimentul firmei.

Timp de aproximativ zece zile, Macron a apărut purtând o pereche de ochelari în stil aviator, care au fost numiți imediat „prezidențialii” Top Gun şi au devenit virali în întreaga lume. Ochelarii costau nu mai puţin de 659 de euro, iar accesoriul a devenit brusc celebru, după ce a fost asociat cu imaginea șefului statului francez. Dar efectul Macron, se pare, nu a fost suficient.

Potrivit BFM, compania a fost plasată în lichidare în urma încetării planului de restructurare a fabricii. Încă din 20 martie, Tribunalul Comercial a declarat încetarea plății salariilor. A urmat concedierea a 29 de angajați, iar spațiile companiei au fost, de asemenea, scoase la vânzare.

Fondată în 1957 de Christian Dalloz, compania era considerată un punct de referință în producția de lentile de soare de înaltă calitate, fabricate în principal în Europa. Fondatorul este amintit ca un pionier în utilizarea policarbonatului în optică. În ultimii ani, Dalloz Creations s-a concentrat pe modele mai sofisticate și pe relocarea industrială, căutând să îmbunătățească producția și calitatea europeană. Această strategie, însă, nu a reușit să prevină un colaps financiar. Astfel, conform cifrelor, cifra de afaceri a scăzut de la 3,8 milioane de euro în 2023 la 2,5 milioane de euro în 2025.