Președinția Franceză vinde online ochelari de soare în stil „Top Gun” cum a purtat Macron. Cât costă și ce brand de nișă îi produce

Ochelarii de soare Henry Jullien purtați de Macron la Davos 2026 au ajuns celebri. Sursa foto: Hepta

Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry Jullien au înregistrat o creştere vertiginoasă a vânzărilor, un succes neaşteptat pentru proprietarul italian al firmei producătoare, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Până și președintele american Donald Trump a făcut referire la ochelari, în cadrul Forumului de la Davos 2026, și l-a ironizat pe Macron pentru că i-a purtat în interiorul sălii.

Cu lentile albastre pe o ramă argintie, aceşti ochelari de soare în stil „Top Gun”, care costă 659 de euro, sunt acum disponibili la vânzare...pe magazinul online al Preşedinţiei Franceze.

„De la Forumul de la Davos de săptămâna trecută, am primit apeluri din întreaga lume; ne-a oferit o publicitate incredibilă”, se entuziasmează Stefano Fulchir, directorul companiei italiene iVision Tech, proprietara mărcii Henry Jullien care îi produce.

› Vezi galeria foto ‹

Înainte, se produceau doar 1.000 de perechi pe an

Peste 500 de unităţi au fost vândute online, în timp ce compania de lux producea anterior o mie de perechi pe an, inclusiv 200 din modelul Pacific S01, în atelierele sale discrete din regiunea Jura din estul Franţei.

Site-ul web al mărcii s-a prăbuşit - a fost lansat un site temporar dedicat exclusiv modelului prezidenţial - iar preţul acţiunilor iVision Tech a crescut cu 70% în doar câteva zile, continuă Stefano Fulchir.

Aceşti faimoşi ochelari au fost comandaţi de şeful statului francez în 2024 ca dar pentru un ministru în timpul summitului G20. Producţia unei perechi de ochelari necesită 279 de paşi, aproape patru luni de muncă şi o expertiză considerabilă. Macron a vrut să ofere o bucată de istorie franceză şi a cumpărat şi o a doua pereche pentru el însuşi, îşi aminteşte Stefano Fulchir.

Emmanuel Macron a trimis o scrisoare de mulțumire la atelierul de ochelari

„Am avut mare grijă de ambele perechi, desigur”, zâmbeşte Herve Basset, în vârstă de 60 de ani, care şi-a petrecut mai mult de jumătate din viaţă la Henry Jullien. Ulterior, „am fost cu toţii încântaţi” să primim o scrisoare de mulţumire din partea preşedintelui, îşi aminteşte Karine Pelissard, care are 30 de ani de experienţă în domeniu.

În ciuda acestei comenzi prestigioase, compania Henry Jullien a trecut prin vremuri dificile, la fel ca şi industria franceză de ochelari în ansamblu, care a luat naştere în regiunea Jura în 1796 şi se confruntă acum cu o concurenţă acerbă din partea industriei asiatice, mult mai ieftine.

Compania, care în urmă cu aproximativ cincisprezece ani avea 180 de angajaţi, când a fost achiziţionată de iVision Tech, în luna septembrie 2023, mai avea doar 15 angajaţi, potrivit primarului oraşului.

În octombrie 2024, la doar câteva luni după livrarea ochelarilor prezidenţiali, noul proprietar a concediat patru angajaţi, invocând „probleme cu ritmurile de producţie”, a declarat pentru AFP avocatul lor, Philippe Metifiot-Favoule. Potrivit acestuia, noii proprietari erau „mai interesaţi de marcă decât de muncitori”.

Aceiași ochelari, „fabricați în Italia” sau „fabricați în Franța”

„Au plecat în Italia cu desenele tehnice şi s-au întors în Franţa cu cutii de ochelari care arătau exact ca ai noştri”, povesteşte una dintre angajatele concediate, Marie-Madeleine Gautheron, în vârstă de 40 de ani, care lucrează acum ca femeie de serviciu.

Zece angajaţi lucrează încă în Lons-le-Saunier pentru marca Henry Jullien, potrivit companiei-mamă italiene, care subliniază că şi-a mobilizat fabrica din Martignacco, în nord-estul Italiei, pentru a face faţă creşterii numărului de comenzi.

Directorul Stefano Fulchir neagă orice confuzie: ramele fabricate în regiunea Jura vor fi etichetate „fabricate în Franţa”, iar cele produse în fabrica din Martignacco „fabricate în Italia” cele două „cele mai importante mărci din lume” din sectorul ochelarilor şi, potrivit lui, o garanţie a calităţii.

Dar pentru Julien Forestier, care conduce sindicatul opticienilor din Munţii Jura, acest „buzz” mediatic nu va „aduce nimic” industriei locale. „Suntem acum doar câteva companii care luptă pentru producţia franceză”, iar opticienii înşişi „nu mai cred cu adevărat” în „fabricat în Franţa”, se plânge acest reprezentant sindical.

Sectorul produce două milioane de rame pe an, dar acum are doar aproximativ 50 de companii şi aproximativ 800 de angajaţi în regiunea Jura, comparativ cu 10.000 în anii 1950.