O fetiță, răpită acum șase ani din California, a fost găsită teafără într-un alt stat american, la peste 4.300 de km de casă

Publicat la 14:44 12 Mar 2026 Modificat la 14:44 12 Mar 2026

Karen Rojas avea cinci ani când a dispărut din California. Sursa foto: Washington County NC Sheriffs Office

O fetiță din California, care fusese răpită în 2020, când avea doar 5 ani, a fost găsită în siguranță, la aproximativ 4.345 kilometri de casă, în Carolina de Nord, potrivit The Independent.

Fetița, identificată de organizația Missing People in America ca fiind Karen Rojas, a fost raportată dispărută din Duarte, la aproximativ 32 kilometri est de Los Angeles, pe 1 iulie 2020.

Departamentul Serviciilor Familiale din Los Angeles County avea în curs o anchetă legată de copil la momentul dispariției, a declarat Departamentul Șerifului din Los Angeles County.

„Conform autorităților, mama copilului — care avea custodia — a încetat să comunice cu personalul DCFS și se credea că a luat copilul”, au spus autoritățile.

Vinerea trecută, detectivii au primit informații că fetița ar putea fi în Washington County, Carolina de Nord, la aproximativ 217 kilometri de Raleigh și aproximativ 4.345 kilometri de sudul Californiei.

„Aceste cazuri cu rezultate atât de pozitive sunt foarte rare pentru o anchetă veche ca aceasta”

O investigație a relevat că Rojas, acum în vârstă de 11 ani, era înscrisă la o școală locală din Carolina de Nord „sub un nume fals”, a declarat Biroul Șerifului din Washington County.

„După ce s-a lucrat în colaborare cu mai multe agenții, de la Carolina de Nord până în California, copilul a fost preluat în custodie protectivă și ESTE ÎN SIGURANȚĂ!”, au spus autoritățile.

„Aceste cazuri cu rezultate atât de pozitive sunt foarte rare pentru o anchetă veche ca aceasta, dar ne amintesc că prin muncă grea, dedicare și cooperare, povești cu final fericit precum aceasta pot avea loc”, a adăugat biroul șerifului.

Nicio arestare nu a fost anunțată în acest caz. Din cauza vârstei copilului și a investigațiilor în curs, autoritățile nu vor oferi informații suplimentare, a declarat Biroul Șerifului din Washington County.

Departamentul Șerifului din Los Angeles spune că va continua să colaboreze cu Departamentul Serviciilor Familiale și autoritățile din Carolina de Nord pentru ancheta sa.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.