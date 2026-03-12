Sonda spațială NASA s-a prăbușit înapoi pe Pământ, într-o reintrare necontrolată în atmosferă

Publicat la 12:36 12 Mar 2026 Modificat la 12:36 12 Mar 2026

Sondele Van Allen Probe A și B. Sursa foto: Captură video NASA

Un vechi satelit științific NASA s-a prăbușit necontrolat de pe orbită și a reintrat peste Oceanul Pacific miercuri. Forța Spațială a SUA a declarat că sonda Van Allen Probe A a reintrat la vest de Insulele Galapagos, potrivit Science Alert.

NASA se aștepta ca bucăți din nava spațială de 600 de kilograme să supraviețuiască reintrării, cea mai mare parte arzând însă în atmosferă.

Agenția spațială a estimat riscul de vătămare corporală la 1 la 4.200.

Sora ei geamănă, Van Allen Probe B, încă orbitează Pământul, dar nu mai funcționează.

Lansate în 2012, cele două nave spațiale au traversat centurile de radiații Van Allen care înconjoară Pământul, studiindu-le timp de șapte ani înainte de a înceta operațiunile.

Când sateliții au rămas fără combustibil în 2019, NASA anticipa că vor rămâne pe orbită până în 2034. Dar activitatea solară intensă din ultimii ani a grăbit sfârșitul sondei A, a declarat agenția spațială.

Sonda B nu este așteptată să reintre în atmofera Pământului înainte de 2030.

Oamenii de știință olandez Marco Langbroek a spus că toate reintrările sunt greu de prezis, dar aceasta a fost deosebit de dificilă, având în vedere orbita sa excentrică și dezechilibrată.