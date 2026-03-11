China anunță prima fibră de carbon T1200 din lume. Este de 10 ori mai rezistentă decât oțelul

China devine prima țară din lume care poate produce în cantități industriale fibră de carbon de tip T1200. Foto: Getty Images

China a prezentat prima fibră de carbon T1200 dezvoltată integral în țară, un material ultra-rezistent considerat un pas important pentru industria globală a materialelor avansate. Anunțul a fost făcut miercuri și marchează o etapă majoră în capacitatea tehnologică a țării, potrivit Global Times.

Materialul a fost creat de China National Building Material Group, iar potrivit relatărilor China Media Group, nu este doar un prototip de laborator. Fibra de carbon a ajuns deja la faza de producție industrială și poate fi fabricată la scară mare, la nivel de sute de tone.

Prin această realizare, China devine prima țară din lume care poate produce în cantități industriale fibră de carbon de tip T1200.

Materialul este extrem de subțire, diametrul său fiind de mai puțin de o zecime din grosimea unui fir de păr uman. În același timp, are o rezistență impresionantă. Mai exact, de aproximativ zece ori mai rezistent decât oțelul, dar cântărește doar un sfert din greutatea acestuia.

Datorită combinației dintre greutatea redusă și rezistența foarte mare, fibra de carbon T1200 ar putea fi folosită în numeroase domenii tehnologice avansate, precum industria aerospațială, dezvoltarea economiei aeriene la altitudini joase sau construcția de roboți umanoizi.