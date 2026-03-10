Cercetărorii încearcă să transforme tehnologia transfuziilor într-un vaccin împotriva cancerului

O tehnologie a transfutiilor dezvoltată în anii 1980 este acum testată ca un potențial vaccin personalizat împotriva cancerului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O tehnologie a transfuziilor dezvoltată în anii 1980 este acum testată ca un potențial vaccin personalizat împotriva cancerului. Tehnologiile dezvoltate pentru a rezolva o problemă pot găsi aplicații neașteptate în alte părți, uneori chiar și zeci de ani mai târziu.

În cazul transfuziilor, de exemplu, în unele zone ale lumii , sângele , precum și trombocitele și derivatele plasmatice, sunt tratate cu vitamina B2 și expuse la raze ultraviolete pentru a reduce riscul de contaminare microbiologică. Acum, aceeași tehnologie ar putea deveni o armă pentru încetinirea cancerului, relatează Corriere della Sera.

Un articol publicat recent în revista Science explorează acest scenariu: inactivarea celulelor tumorale ale unui pacient și reinjectarea lor pentru a stimula un răspuns imun țintit, precum un vaccin personalizat . Abordarea a fost testată pe modele animale, iar un studiu clinic de fază 1 a început recent la pacientele cu cancer ovarian .

„Aceasta este o variantă tehnologică potențial inteligentă, dar nu o revoluție conceptuală”, a precizat Mario Scartozzi , profesor titular de oncologie la Universitatea din Cagliari, care nu a fost implicat în studiu.

Geneza unei idei

Intuiția își are rădăcinile la sfârșitul anilor 1980, când Ray Goodrich , acum profesor de imunologie la Universitatea de Stat din Colorado, a început să lucreze în acest domeniu pe când era încă student. La vremea respectivă, când HIV a fost izolat pentru prima dată, contaminarea prin transfuzii era o adevărată urgență. Era nevoie de o soluție care să poată face sângele sigur fără a-i altera funcționalitatea. Așa s-a născut Mirasol : o metodă care implică amestecarea sângelui cu vitamina B2, o moleculă care se leagă de ADN și ARN , și apoi expunerea acestuia la lumina UV. Energia luminoasă activează vitamina, ceea ce deteriorează materialul genetic al microorganismelor și previne replicarea acestora.

Abordarea inactivează agenții patogeni, dar poate compromite parțial și trombocitele , globulele roșii și proteinele plasmatice ; din acest motiv, uneori sunt necesare transfuzii suplimentare. Celulele nucleate își pierd capacitatea de a se replica, dar structura lor de suprafață rămâne în mare parte intactă, astfel acestea continuă să fie recunoscute de sistemul imunitar.

Aplicații în oncologie

Dacă o celulă poate fi făcută incapabilă să prolifereze, dar totuși să rămână „vizibilă” pentru sistemul imunitar, de ce să nu se aplice același principiu și celulelor tumorale? Aceasta a fost intuiția lui Goodrich: să ia celule tumorale de la pacient, să le inactiveze cu tehnologie fotochimică și să le reinjecteze astfel încât acestea să funcționeze ca un vaccin personalizat, antrenând sistemul imunitar al pacientului să recunoască și să atace orice celule maligne rămase .

„Vaccinurile împotriva cancerului sunt discutate de zeci de ani. Multe au fost testate, dar fără succes”, a declarat Sergio Abrignani , profesor titular de imunologie la Universitatea din Milano și laureat al Premiului Giovanni Francesco Brambilla de la Istituto Lombardo Accademia delle Scienze e delle Lettere din Milano, dar care nu a fost implicat în studiu. O tumoare, de fapt, poate crea un micromediu capabil să suprime sau să devieze răspunsul imun. „Prin urmare, un vaccin singur riscă să aibă un efect limitat”, a confirmat Scartozzi. În mod ideal, ar fi combinat cu imunoterapia, care elimină „frânele” sistemului imunitar și îi sporește activitatea împotriva celulelor tumorale.

Limitări

O problemă critică rămâne legată de alegerea modelului clinic: cancerul ovarian s-ar putea să nu fie cel mai favorabil teren de testare . „Este un cancer în care chiar și imunoterapia singură a arătat rezultate modeste”, a subliniat Abrignani. „Strategia funcționează cel mai bine în cazul tumorilor expuse mediului extern, cum ar fi melanomul sau cancerul pulmonar, care acumulează numeroase mutații și, prin urmare, sunt mai vizibile pentru sistemul imunitar. Tumorile interne, cum ar fi cancerul ovarian sau pancreatic, tind să aibă mai puține și sunt adesea mai evazive.”

Provocarea din lunile următoare va fi, așadar, dublă: să facă tumora recunoscută și, în același timp, să elimine mecanismele care împiedică atacul acesteia. Potrivit lui Scartozzi, dacă eficacitatea vaccinului este confirmată și se primește aprobarea de reglementare, un proces care durează în medie mai mulţi ani, vaccinul ar putea fi utilizat în stadii în care tumora este minimă sau invizibilă, dar există în continuare un risc ridicat de recidivă.

„De exemplu, în prezența bolii reziduale minime sau în faza de întreținere după tratamente potențial curative, cum ar fi chirurgia, radioterapia și terapiile sistemice”, a concluzionat acesta.

Doar combinarea acestor abordări va putea clarifica dacă o tehnologie creată pentru a face transfuziile mai sigure își va găsi cu adevărat o utilizare viabilă în oncologie.