Florin Manole anunţă o campanie naţională de control la centrele de cazare ale persoanelor cu dizabilități: Am toleranță zero

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a declarat, marţi, că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va demara o campanie naţională de control la centrele în care sunt cazate persoanele cu dizabilități. "Verificăm centrele din toată țara pentru că, pentru persoanele cu dizabilități, aceste locuri înseamnă acasă", a afirmat Manole.

"Am toleranță zero pentru nerespectarea standardelor în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități.

De aceea, am cerut ANPIS să înceapă o campanie națională de control. Verificăm centrele din toată țara pentru că, pentru persoanele cu dizabilități, aceste locuri înseamnă acasă.

Când vorbim despre protecția pe care statul trebuie să o ofere, trebuie să ținem cont și de capacitatea de control. Și chiar dacă la ANPIS avem un deficit mare de resursă umană, sunt sigur că inspectorii sociali își vor face treaba cu seriozitate și responsabilitate. Persoanele cu dizabilități din aceste centre au nevoie de protecție, grijă și condiții decente de viață", a spus ministrul Muncii.

15,48 miliarde lei în buget pentru servicii sociale pentru copii şi persoane cu dizabilitãţi

Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul de buget pentru anul 2026, deși în Coaliția de guvernare mai există discuții pe marginea bugetului. Bugetul include alocãri pentru programe sociale şi educaţionale, precum:

15,48 miliarde lei pentru finanţarea serviciilor sociale pentru copii şi persoane cu dizabilitãţi, inclusiv pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare;

1,7 miliarde pentru sprijinirea vârstnicilor prin acordarea de sprijin financiar (pachetul de solidaritate);

1,53 miliarde lei pentru programul „Masã sãnãtoasã” în şcoli;

sprijin pentru infrastructura de drumuri judeţene şi comunale;

programe pentru protecţia mediului şi dezvoltarea comunitãţilor locale.