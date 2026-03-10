Surse: Volodimir Zelenski vine joi în România. Va fi primit la Cotroceni de Nicușor Dan

La data de 10 octombrie 2023, Volodimir Zelenski a fost la București și a avut o întrevedere cu Klaus Iohannis. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni, joi, 12 martie, în România, într-o vizită oficială. Președintele Nicușor Dan îl va primi pe omologul său ucrainean la Palatul Cotroceni, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Nu există deocamdată detalii suplimentare privind vizita președintelui ucrainean, din motive de securitate, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Dar, putem bănui că vor fi abordate mai multe subiecte: de la parteneriatul pe care România îl are cu Ucraina, minoritatea de români din Ucraina, dar și Summitul B9, la care este invitată și Ucraina, la viitorul Consiliu European, unde se va discuta împrumutul pe care UE vrea să îl acorde Kievului, împrumut blocat de Ungaria.

Aceasta este cea de-a doua vizită a președintelui ucrainean în țara noastră, după cea din 10 octombrie 2023, când a avut o întrevedere, la Palatul Cotroceni, cu președintele de atunci, Klaus Iohannis, alături de care a semnat Parteneriatul Strategic România-Ucraina.

Atunci, Volodimir Zelenski ar fi trebuit să se adreseze și Parlamentului României, dar evenimentul a fost anulat. S-a întâlnit însă liderul de la Kiev cu președinții de atunci ai celor două Camere, Nicolae Ciucă și Alfred Simonis. De asemenea, tot atunci, Volodimir Zelenski a avut o întrevedere, la Palatul Victoria, cu premierul de atunci, Marcel Ciolacu.

Zelenski, invitat la Summitul B9

Volodimir Zelenski este invitat, la București, și în luna mai, cu ocazia Summitului B9. La reuniunea din 13 mai a fost invitat și președintele Donald Trump. Potrivit surselor Antena 3 CNN, este posibil ca președintele SUA să nu participe în persoană și să îl trimită în schimb pe secretarul de stat Marco Rubio.

Summitul B9+ reunește statele de pe flancul estic al NATO și are ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

România pune la dispoziție baze militare pentru Ucraina

Potrivit acelorași surse de la Cotroceni, România a propus ca bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să fie folosite în cadrul efortului internațional de reconstrucție a Ucrainei și pentru garanțiile de securitate post-război.

Aceste baze ar urma să găzduiască trupe aliate, ca parte a unui dispozitiv defensiv consolidat în regiune. Sursele subliniază însă clar că trupele române nu vor fi trimise în Ucraina.