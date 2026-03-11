Cometa interstelară 3I/ATLAS este neobişnuit de bogată în alcool, arată un nou studiu. Ce au mai descoperit astronomii

Cometa interstelară 3I/ATLAS. Sursa foto: NASA/ SPHEREx

Astronomii care studiază cometa interstelară 3I/ATLAS au descoperit că acest obiect cosmic este neobişnuit de bogat în alcool, un indiciu chimic care poate dezvălui modul în care astfel de obiecte şi chiar planete se pot forma pe orbitele unor stele, conform unui studiu încărcat în arhiva preprint arXiv, care nu a fost încă verificat în sistem inter pares şi care aşteaptă să fie publicat de o revistă de specialitate, transmite miercuri Space.com, potrivit Agerpres.

Folosind puternicele antene radio ale telescopului Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile, cercetătorii au detectat semnale extrem de puternice de metanol (CH3OH), o moleculă simplă de alcool, în norul de gaz ce înconjoară cometa.

Pe măsură ce 3I/ATLAS se apropia de Soare, iar lumina solară îi încălzea suprafaţa îngheţată, cometa a eliberat gaz şi praf, formând un halou strălucitor - sau o comă - în jurul miezului său, ceea ce a permis radiotelescopului ALMA să analizeze în detaliu compoziţia chimică a cometei.

„Este plin de metanol”

Măsurătorile arată că metanolul este mult mai abundent, în raport cu cianura de hidrogen, decât ceea ce astronomii văd de obicei la cometele din propriul nostru Sistem Solar. Acest dezechilibru chimic sugerează că 3I/ATLAS s-a format probabil într-un sistem planetar cu condiţii fizice foarte diferite - cum ar fi temperaturi mai scăzute şi/sau un inventar chimic diferit - decât mediul în care s-au format propriile noastre comete, potrivit unei declaraţii a Observatorului Naţional de Radioastronomie din SUA (NRAO - Charlottesville, Virginia).

„Observarea lui 3I/ATLAS este ca şi cum ai lua o amprentă dintr-un alt sistem stelar”, a declarat Nathan Roth, autorul principal al studiului şi profesor la American University. „Detaliile dezvăluie din ce este alcătuit (acest obiect) şi este plin de metanol într-un mod pe care nu îl vedem de obicei la cometele din propriul nostru sistem solar”.

Ce este metanolul

Metanolul - care este utilizat în scopuri industriale aici, pe Pământ, spre deosebire de etanolul conţinut de băuturile alcoolice, nu este rar în spaţiu. Se formează pe suprafeţele granulelor de praf îngheţat din norii interstelari şi este încorporat în mod obişnuit în comete în timpul formării planetelor.

Dar cantitatea detectată în 3I/ATLAS pare neobişnuit de mare în comparaţie cu raporturile observate în cometele Sistemului Solar, ceea ce face ca obiectul să fie o „amprentă” chimică valoroasă dintr-un alt sistem planetar.

Descoperit în iulie 2025 de Sistemul de Alertă de Impact Terestru al Asteroizilor (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar cunoscut care a pătruns şi a străbătut Sistemul Solar. Primul a fost „Oumuamua”, observat în 2017, urmat în 2019 de 2I/Borisov, care a prezentat un aspect mai tradiţional, asemănător unei comete.

De la descoperirea lui 3I/ATLAS, telescoape din întreaga lume au monitorizat cometa

De la descoperirea lui 3I/ATLAS, telescoape din întreaga lume - inclusiv Telescopul Spaţial Hubble şi Telescopul Spaţial James Webb - au monitorizat cometa în timp ce călătoreşte prin Sistemul Solar Interior. Imaginile arată o comă difuză şi o coadă slabă de praf creată pe măsură ce lumina Soarelui încălzeşte gheaţa cometei, eliberând gaz şi praf în spaţiu.

Aceste fluxuri ajută, de asemenea, la explicarea unui alt fenomen observat în jurul cometei: un vast nor de gaz care străluceşte în raze X pe măsură ce particulele vântului solar se izbesc de materialul care se degajă din nucleu.

Observaţiile ALMA au arătat, de asemenea, că cianura de hidrogen provine în mare parte direct din nucleul cometei, în timp ce metanolul este eliberat atât din nucleu, cât şi din granulele de gheaţă din comă - fiind pentru prima dată când un astfel de comportament detaliat de degazare a fost cartografiat într-un obiect interstelar, conform declaraţiei.

Sosirea unui nou obiect interstelar a alimentat şi speculaţiile online, inclusiv sugestiile conform cărora 3I/ATLAS ar putea fi de origine artificială. Însă numărul tot mai mare de dovezi - inclusiv coada sa asemănătoare unei comete, jeturile de gaz şi compoziţia moleculară - arată că obiectul este un corp natural.

Obiecte precum 3I/ATLAS acţionează ca mesageri ai altor sisteme planetare, păstrând condiţiile chimice prezente în locul în care s-au format acum miliarde de ani - şi oferind oportunităţi rare de a studia elementele constitutive ale unor lumi îndepărtate fără a părăsi vreodată propriul nostru sistem solar.