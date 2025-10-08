Un obiect interstelar mai vechi cu trei miliarde de ani decât lumea a fost fotografiat de lângă Marte de sonda ESA. Ce este 3I/ATLAS

Sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), aparținând Agenției Spațiale Europene (ESA), a fotografiat un obiect interstelar la trecerea sa prin apropierea planetei Marte, scrie miercuri Agerpres citând Space.com.

Obiectul numit 3I/ATLAS a fost fotografiat cu instrumentul CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System).

"Aceasta a fost o observație foarte dificilă. Ținta a fost de aproximativ 10.000 până la 100.000 de ori mai puţin vizibilă decât Marte", a declarat Nick Thomas, cercetătorul principal al CaSSIS.

Doar trei obiecte interstelare depistate până în prezent în sistemul nostru

Obiectul 3I/ATLAS este o comentă din afara sistemului nostru solar.

Ea a fost descoperită în luna iulie anul trecut de telescopul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Rio Hurtado, Chile.

"3I" din numele său indică faptul că este doar al treilea obiect interstelar confirmat observat în sistemul nostru solar, după 1I/Oumuamua în 2017 şi 2I/Borisov în 2019.

Observarea obiectelor interstelare, esențială pentru studiul lumilor de dincolo de sistemul nostru

Astronomii sunt dornici să afle cât mai multe despre astfel de vizitatori, care poartă cu ei informații despre tărâmuri cosmice îndepărtate.

"Fiecare planetă, lună, asteroid, cometă şi formă de viață din sistemul nostru solar au o origine comună. Dar cometele interstelare sunt cu adevărat străine, purtând indicii despre formarea unor lumi mult dincolo de a noastră", arată oficialii ESA în comunicat.

În cazul obiectului 3I/ATLAS, aceste indicii sugerează o vechie: "nașterea" sa ar precede formarea sistemului nostru solar cu trei miliarde de ani.

Observațiile făcute de TGO - care a ajuns pe Marte în 2016 pentru a detecta metanul şi alte urme de gaze din atmosfera sa - fac parte din efortul ESA de a studia 3I/ATLAS în timp ce acesta traversează sistemul solar.

JUICE se pregătește de întâlnirea cu 3I/ATLAS

O altă sondă ESA, numită Mars Express, aflată pe orbita Planetei Roșii din 2003, a încercat, de asemenea, să fotografieze cometa pe 3 octombrie.

Oamenii de știință nu au identificat încă 3I/ATLAS în imaginile obținute de Mars Express, "parțial pentru că acestea au fost realizate cu un timp de expunere de doar 0,5 secunde, comparativ cu cinci secunde pentru ExoMars TGO", au explicat oficialii ESA.

"Deși sondele noastre de pe Marte continuă să contribuie cu rezultate impresionante la știința planetei Marte, este întotdeauna deosebit de interesant să le vedem reacționând la situații neașteptate precum aceasta", a declarat Colin Wilson, care face parte din proiectele ESA Mars Express şi ExoMars la ESA.

Alte sonde spatiale îşi vor îndrepta atenția asupra obiectului înghețat în lunile următoare. Între acestea, sonda JUICE a ESA, care se află în drum spre Jupiter (numele său este o prescurtare de la Jupiter Icy moons Explorer).

JUICE va începe observarea 3I/ATLAS pe 2 noiembrie, la doar trei zile după ce cometa se va apropia cel mai mult de Soare, aflat la momentul respectiv la o distanță de 210 milioane de kilometri.