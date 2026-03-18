Poliția caută 15 tone de jeleuri, după ce containerul unui TIR a fost furat în plină zi, într-o parcare de pe o autostradă din Germania

<1 minut de citit Publicat la 15:22 18 Mar 2026 Modificat la 15:22 18 Mar 2026

Jeleuri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un container încărcat cu circa 15 tone metrice de jeleuri cu fructe a fost furat de lângă un camion parcat în vecinătatea unei autostrăzi din Germania, a spus miercuri poliţia, a transmis DPA, potrivit Agerpres.

Şoferul a lăsat vehiculul nesupravegheat după ce a parcat la o staţie de servicii de pe autostradă, în apropierea oraşului Neustadt-Glewe (nord), marţi dimineaţă în jurul orei 7:45 (06:45 GMT), a precizat poliţia într-un comunicat.

Când bărbatul de 41 de ani a revenit în parcare aproximativ la ora 20:45, containerul dispăruse şi odată cu el încărcătura de jeleuri delicioase în valoare de 250.000 de euro.

Nu este clar cum ar reuşit făptaşii să ridice containerul de pe camion în plină zi fără să fi fost observaţi.

Poliţia a lansat o anchetă şi se află în căutarea jeleurilor.