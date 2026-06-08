Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie Tezaur. Românii pot cumpăra titluri de stat cu dobânzi de 6,25%, 6,80% şi 7,25%

Românii pot investi în noi titluri de stat Tezaur. Foto: Facebook Ministerul de Finanțe

Românii au investit peste 1,8 miliarde lei în cadrul ediţiei Tezaur desfăşurate în perioada 11 mai - 4 iunie 2026, prin 44.598 de subscrieri, din care peste 346 milioane de lei au fost subscrise prin platforma Ghişeul.ro, informează luni Ministerul Finanţelor, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MF, românii pot investi din nou în titlurile de stat Tezaur în perioada 8 iunie - 3 iulie, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% şi, respectiv, 7,25%. Titlurile de stat au valoarea nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.

În perioada 8 iunie - 1 iulie, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma Ghişeul.ro, pentru titluri lansate prin intermediul Poştei Române, iar între 8 iunie - 2 iulie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

"Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar", precizează reprezentanţii MF.

Titlurile mai pot fi achiziţionate în perioada 8 iunie - 3 iulie de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, iar între 8 iunie - 2 iulie în mediul urban şi 8 iunie - 1 iulie în mediul rural prin subunităţile poştale ale Poştei Române.

Cine poate cumpăra titluri de stat Tezaur

Conform MF, pentru achiziţionarea titlurilor de stat prin platforma Ghişeul.ro, un investitor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: vârsta mai mare de 18 ani la data efectuării subscrierii; carte de identitate valabilă în România; cont pe platforma Ghişeul.ro; card de debit emis în România sau în ţările agreate pentru Programul Tezaur.

"Investitorul poate subscrie în cadrul unei emisiuni prin accesarea platformei Ghişeul.ro şi introducerea datelor de logare (utilizator şi parolă), conform regulilor acesteia. Pentru subscriere, investitorul accesează secţiunea Titluri de stat, unde pot fi consultate emisiunile active şi caracteristicile acestora, conform prospectului de emisiune şi efectuează operaţiunea de achiziţie a titlurilor de stat Tezaur aferente emisiunii selectate. De asemenea, orice român poate avea în cadrul aceleiaşi emisiuni una sau mai multe subscrieri, cu condiţia să se încadreze în plafonul minim de 1.000 lei la o subscriere şi maxim valoric de 200.000 lei pentru un cod de emisiune, în condiţiile încadrării în limita de plată cu cardul", menţionează MF.

Plăţile către investitorii Programului Tezaur a sumelor aferente rambursării valorii nominale, dobânzilor, retragerilor, răscumpărărilor anticipate se asigură de Poşta Română, pe cardul bancar folosit de investitor la subscriere sau cel actualizat pe platforma Ghişeul.ro.

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.