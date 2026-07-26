Cine e cel mai mare restanțier la întreținere din România: „Suma pe care o datorează asociațiilor este de câteva milioane de euro”

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Primăria Municipiului București este cel mai mare restanțier la întreținere din România, acuză fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România, Radu Opaina. El a declarat că PMB deține mii de apartamente în blocuri din Capitală și ar avea datorii de câteva milioane de euro către asociațiile de proprietari.

„Cel mai mare restanțier la întreținere din România și din istoria României este Primăria Municipiului București, care este proprietarul a mii de apartamente în blocurile de locuințe ale noastre, ale tuturor. Iar suma pe care o datorează asociațiilor de proprietari este undeva la câteva milioane de euro”, a acuzat Radu Opaina într-o postare pe TikTok.

El le-a transmis bucureștenilor să verifice dacă în blocurile în care locuiesc se află apartamente aflate în proprietatea primăriei pentru care nu au fost plătite obligațiile către asociație.

„Vă spun treaba asta să știți. Poate vă aflați într-una dintre situațiile din blocurile în care acest proprietar, Primăria Capitalei, nu își achită obligațiile”, a spus Opaina.