Cum va arăta Bucureștiul peste câțiva ani: PMB a publicat imagini cu planul pentru viitorul Capitalei

2 minute de citit Publicat la 16:23 06 Iul 2026 Modificat la 16:34 06 Iul 2026

Randări care ilustrează cum ar putea arăta Capitala peste câțiva ani. Sursa foto: PMB via Facebook

Cum va arăta Capitala peste câțiva ani? Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă noua Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), document pe care Primăria Municipiului București l-a finalizat și l-a pus în dezbatere publică, publicând totodată, luni, o serie de randări care ilustrează modul în care ar putea arăta orașul în viitor.

Potrivit Primăriei Capitalei, după încheierea perioadei de consultare publică și analizarea observațiilor primite de la cetățeni, varianta finală a strategiei va fi supusă votului în Consiliul General al Municipiului București.

Odată cu anunțul privind lansarea în dezbatere publică a documentului, Primăria Municipiului București a publicat și o serie de imagini de prezentare care ilustrează viziunea asupra Capitalei din următorii ani. Randările prezintă un București cu mai multe spații verzi amenajate, zone pietonale extinse și fațade de clădiri reabilitate și integrate într-o imagine urbană unitară.

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Ghiduri pentru regenerarea urbană

Reprezentanții PMB descriu SIDU drept un document esențial pentru dezvoltarea orașului, care ține cont de nevoile locuitorilor și care va permite planificarea și gestionarea eficientă a proiectelor și investițiilor din București.

Primăria subliniază că, timp de peste 30 de ani, Capitala a funcționat fără o strategie autentică de dezvoltare urbană, iar numeroase decizii au fost luate ad-hoc, fără o planificare pe termen lung și fără priorități clare, situație care, potrivit instituției, a contribuit la apariția haosului urban.

Autoritățile consideră că este nevoie de o strategie unitară pentru schimbarea aspectului orașului, iar procesul de transformare ar urma să înceapă din zona centrală.

Ca parte a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană au fost elaborate mai multe ghiduri dedicate regenerării urbane. Acestea includ modele, metodologii și concepte de intervenție pentru reconfigurarea piețelor publice, reamenajarea cursului Dâmboviței, revitalizarea spațiilor gri, introducerea infrastructurii verzi urbane și revitalizarea patrimoniului cultural și istoric.

Potrivit Primăriei Capitalei, obiectivul este transformarea Bucureștiului într-un oraș compact, cu o identitate vizuală clară și mai accesibil atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.

Document-cheie pentru atragerea fondurilor europene

PMB precizează că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană va reprezenta și baza pentru accesarea finanțărilor europene nerambursabile destinate dezvoltării orașului.

Documentul stabilește proiectele prioritare pentru următorii ani în domenii precum mobilitatea, regenerarea urbană, digitalizarea, educația, sănătatea și incluziunea socială.

Strategia cuprinde atât o listă extinsă de proiecte și direcții generale de intervenție, cât și o listă scurtă cu proiecte punctuale considerate prioritare.