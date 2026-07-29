În Brăila, un copil pe trotinetă a fost rănit de un obiect care ar fi căzut din cer. Poliția încearcă să lămurească misterul de 2 luni

În Brăila, un copil pe trotinetă a fost rănit de un obiect care ar fi căzut din cer FOTO: Getty Images

Poliţiştii brăileni fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care un băiat de 12 ani, care mergea cu o trotinetă electrică, a fost rănit pe DN22, în localitatea Comăneasca, în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii potrivit cărora acesta ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer.

Potrivit sursei citate, pe 29 mai, în jurul orei 14:45, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe DN22, în localitatea Comăneasca, a avut loc un eveniment rutier, în care ar fi fost implicat un minor de 12 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică.

"În urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificările efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică în localitatea Comăneasca, pe DN22, dinspre Râmnicu-Sărat către Brăila, minorul ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni", a transmis, miercuri, pentru AGERPRERS, IPJ Brăila.

Întrebaţi de AGERPRES dacă se confirmă informaţiile potrivit cărora minorul ar fi fost lovit de un obiect căzut din aer, reprezentanţii IPJ Brăila au precizat că "încă se fac verificări cu privire la aceste aspecte".

"Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a declarat IPJ Brăila.