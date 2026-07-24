Ciprian Ciucu spune că, după ce a preluat mandatul la PMB, nu a trecut nicio săptămână fără să explodeze o „bombă bugetară”

Ciucu spune că sunt „bombe cu efect întârziat” / FOTO: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că, de la preluarea mandatului, nu a avut nicio săptămână în care „să nu explodeze o bombă bugetară”, susținând că vor fi necesare niște reforme suplimentare pentru a menține municipalitatea pe linia de plutire din punct de vedere financiar.

„După ce am preluat mandatul, am crezut că poate nu înțeleg eu Primăria Municipiului București. Că nu este și asta o Primărie și că ar fi o altă mâncare de pește. Nu am avut nicio săptămână, dar niciuna, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut, mă refer la bombele bugetare plasate în ultimii 20 de ani și despre care mai aflu săptămânal. La început eram pur și simplu uimit, siderat! Acum m-am obișnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, printre „bombele cu efect întârziat” care au explodat în această săptămână se numără faptul că STB vrea să execute Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI) cu 34,5 de milioane de lei pentru facturi din 2021 și 2023, bani pe care trebuie să îi dea Primăria Capitalei.

„Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanțe cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziție un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a adăugat că municipalitatea este obligată de o instanță să cumpere un teren pentru care plătește penalități zilnice, mult mai mari decât valoarea sa. Este vorba despre un teren privat pe care Primăria Capitalei a construit un bloc în anul 1997, a menționat edilul general.

„Domnul Costanda și-a cam primit banii, dar, ce să vezi, ne-a mai dat în judecată pentru actualizări suplimentare de 34 de milioane de lei. (...) A, și să nu uit și asta, Termoenergetica are datorii la Elcen de cca. 1,5 miliarde, pentru care noi plătim eșalonat cca. 150 milioane pe lună.

Absolut superb! Sunt nevoit ca în anii următori să fac o minune să țin financiar Primăria Municipiului București pe linia de plutire, în timp avem și multe lucrări de investiții. Eu zic că voi reuși cumva, dar vor fi necesare niște reforme suplimentare. Și lumea mă întreabă dacă nu știam atunci când am candidat. Știam eu ceva, dar nimeni nu prezenta public situația reală pentru că nici ei nu o știau... Să vedem ce mai apare săptămâna viitoare. Vă doresc un week-end liniștit. Nu vă faceți griji, mă aveți pe mine să mi le fac”, a adăugat Ciprian Ciucu.