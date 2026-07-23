Noi dezvăluiri din dosarul lui Ciprian Ciucu. Zeci de mii de euro scoși cash, interceptări și mărturii: „A acceptat propunerea”

Primarul General al Capitalei este sub control judiciar. FOTO: Agerpres

Magistrații de la Tribunalul București au constatat, în motivarea menținerii controlului judiciar pentru Primarul General Ciprian Ciucu, că „există suspiciunea rezonabilă c ă inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea pentru care este cercetat penal”. În motivare sunt prezentate argumentele pentru care magistrații consideră că se impune menținerea controlului judiciar pentru faptele de care este acuzat Ciucu, respectiv luare de mită. Probele prezentate de procurori indică retrageri și procurări de sume mari în numerar (ex. 15.000 euro, 30.000 euro, 100.000 lei) destinate mecanismului de remunerare a promovării electorale.

Procurorii DNA susțin că trei oameni de afaceri i-au oferit lui Ciprian Ciucu servicii de consultanță electorală în schimbul unor aprobări pentru un proiect imobiliar, construirea unei parcări, în perioada în care era primarul Sectorului 6. Cei trei oameni de afaceri din dosar sunt Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh, Yuan Ștefan, acționari ai firmei Safe Home Invest SRL, și ei acuzați de fapte de corupție. În dosar este suspectă și Denise Rifai și Nestor Cristinela Odeta, unul dintre inculpații din dosarul de corupție din care s-a desprins ulterior ancheta ce îl vizează pe Ciprian Ciucu. Aceasta este în prezent în arest la domiciliu.

Ciprian Ciucu a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București revocarea controlului judiciar stabilit de ordonanța procurorilor DNA, dar acțiunea edilului a fost respinsă. În motivarea magistraților apar noi detalii din dosar. Motivarea instanței prezintă succesiunea presupusei înțelegeri dintre Ciucu și oameni de afaceri, demersurile făcute pentru finanțarea campaniei electorale, întâlnirile de la Primăria Sectorului 6 și intervențiile care ar fi continuat chiar după ce Ciucu a devenit primar general.

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Tribunalul București arată că suspiciunea de luare de mită formulată de DNA împotriva primarului general Ciprian Ciucu se bazează inclusiv pe declarația unei suspecte, potrivit căreia edilul ar fi acceptat sprijin electoral după ce a aflat că oamenii de afaceri care urmau să suporte costurile aveau două proiecte blocate la Primăria Sectorului 6. Înaintea presupusei înțelegeri, Ciucu ar fi fost întrebat dacă preferă bani sau servicii media.

„Din mijloacele de probă existe l a dosar (procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză; procese-verbale de redare a conversațiilor purtate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie electronică, declarație martor .., declarație suspectă .., declarație suspectă .., înscrisuri) judecătorul constată că există suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea pentru care este cercetat penal. Totodată, mijloacele de probă administrate ulterior dispunerii măsurii preventive, ce se regăsesc la dosar la data soluționării prezentei plângeri (declarație suspectă ... din 19.06.2026, declarație inculpat ... din 21.06.2026), vin doar să susțină suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii de către inculpat. Acestea nu pot fi ignorate de judecător doar pentru că nu fuseseră administrate înainte de dispunerea măsurii preventive și implicit pentru că nu au fost

avute în vedere de procuror la dispunerea acesteia”, se arată în motivare.

Potrivit motivării, în perioada 2025 – februarie 2026, doi oameni de afaceri ar fi urmărit obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru o parcare aferentă unui proiect imobiliar din Sectorul 6. Aceștia ar fi apelat la o femeie cu care se aflau în relații de prietenie, care, la rândul său, ar fi facilitat implicarea unei alte suspecte. Interceptările arată că, la 29 octombrie 2025, cele două femei ar fi discutat despre disponibilitatea oamenilor de afaceri de a-i oferi lui Ciprian Ciucu fie sume de bani, fie servicii de promovare electorală. Una dintre ele ar fi intenționat să-l contacteze direct și să stabilească o întâlnire informală „la o cafea”.

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Discuțiile interceptate ar fi vizat sume de bani, variante concrete de sprijin și activități de promovare. Din formulările folosite ar rezulta, potrivit Tribunalului, că respectivele costuri nu urmau să fie suportate de cele două intermediare.

Cea mai importantă informație din motivare apare în declarația uneia dintre suspecte. Aceasta susține că, la câteva zile după discuția cu cealaltă femeie și în apropierea începerii campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, s-ar fi întâlnit singură cu Ciucu, în biroul acestuia de la Primăria Sectorului 6. Suspecta i-ar fi spus că doi oameni de afaceri doreau să contribuie la campania sa electorală și l-ar fi întrebat dacă preferă bani sau servicii media.

Potrivit declarației reținute de Tribunal, Ciucu ar fi acceptat propunerea după ce ar fi aflat care era „nevoia” celor doi oameni de afaceri. Suspecta i-ar fi explicat că aceștia aveau două proiecte „ținute pe loc” la nivelul primăriei. Mai mult, Ciucu ar fi cerut asigurări că, în afara celor doi frați, nu se vor prezenta și alte persoane care să-i solicite lucruri în schimbul folosului electoral pe care urma să-l primească.

„Potrivit interceptărilor realizate în cauză, în data de 29.10.2025 ... ar fi stabilit împreună cu... ca aceasta din urmă să-i transmită ..., ..., disponibilitatea ...... și ... de a-i remite, fie sume de bani, fie un folos constând în servicii de promovare a sa în calitate de candidat în campania electorală pentru .... În discuția ce a avut loc în ziua de 29.10.2025 între suspectele ... și .., prima îi comunică lui ... intenția de a-l contacta direct pe ...pentru a stabili cu acesta o întâlnire informală, „la o cafea".

„Deși discuțiile purtate între cele două interlocutoare vizează sume de bani, variante concrete de sprijin și activități de promovare electorală, din conținutul acestora pare să rezulte că suportarea costurilor aferente acestor activități nu urma să fie asumată de ele, aspect ce reiese din formularea utilizată de …..:… Potrivit declarației suspectei ..., la câteva zile după discuția pe care a avut-o cu suspecta ..., în proximitatea debutului campaniei electorale pentru Primăria ..., aceasta ar fi avut o discuție cu inculpatul ...la care ar fi participat doar ei doi, în biroul acestuia de la Primăria ..., ocazie cu care i-ar fi spus acestuia faptul că ... ... doresc să contribuie la campania sa electorală, întrebându-l pe

inculpat dacă preferă bani sau servicii media. Tot potrivit acestei declarații, inculpatul ar fi acceptat propunerea, după ce mai întâi a aflat care este „nevoia" pe care cei doi o au și pentru care sunt dispuşi să-l sprijine financiar în campania electorală, suspecta ... precizându-i expres despre două proiecte pe care ...... le au, proiecte ținute pe loc la nivelul primăriei. Totodată, inculpatul ar fi cerut asigurări suspectei ... că nu se vor mai prezenta alte persoane în afara celor doi frați care să-i ceară lucruri în schimbul folosului pe care ar fi urmat să-l primească. Suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi acceptat propunerea”, se arată în motivarea instanței.

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Tribunalul apreciază că suspiciunea potrivit căreia Ciucu ar fi acceptat și, ulterior, ar fi primit foloasele electorale este susținută de succesiunea evenimentelor și de interceptările realizate în dosar.La 21 noiembrie 2025, persoanele implicate ar fi făcut demersuri pentru obținerea unor sume importante în numerar.Tribunalul apreciază că suspiciunea potrivit căreia Ciucu ar fi acceptat și, ulterior, ar fi primit foloasele electorale este susținută de succesiunea evenimentelor și de interceptările realizate în dosar.

În data de 21.11.2025 ...... și ... desfășoară demersuri pentru obținerea unor sume importante de bani în numerar, ... încercând să procure suma de 15.000 euro de la o persoană apropiată pe care o contactează telefonic, iar ... urmărind retragerea unor sume semnificative din conturile personale („,două miliarde opt sute" sau măcar „treiji d e mii de dolari sau euro"), concomitent cu solicitarea unui sprijin financiar urgent pentru obținerea sumei de 50.000 euro până luni, 24.11.2025. În aceeași zi de 21.11.2025, în jurul orelor 15:00, din dispoziția lui ..., angajatul acestuia, ...., ridică suma de 30.000 euro de la persoana contactată anterior. Discuțiile au mai relevat că ... a retras din conturile personale, în respectiva zi, suma de 100.000 lei. Tot în seara aceleiași zile ... s-a întâlnit cu..., căruia îi remite un bun descris în conversații drept „ceva", despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost sumele de bani pe care le ridicase anterior pentru ... ..., sume despre care se presupune că urmau a fi folosite î n mecanismul d e remunerare convenit pentru desfășurarea acțiunilor de promovare. (...) Totodată, promovarea inculpatului se presupune că s-a realizat inclusiv în baza unui contract cu .... plata aferentă acestui contract fiind efectuată tot de "...", potrivit declarației date de suspectă”, se mai arată în motivare.