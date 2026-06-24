Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația ca fiind nefondată

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Tribunalul București a respins, miercuri, contestația lui Ciprian Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată. Astfel, Primarul General al Bucureștiului rămâne sub măsura preventinvă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Tribunalul București a respins contestația formulată de Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată. De asemenea, a fost respinsă ca nefondată și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar.

Astfel, primarul Capitalei rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Tribunalul București a respins această plângere formulată de Ciprian Ciucu. Judecătorul de drepturi și libertăți susține că este vorba despre o plângere nefondată, la acest moment, formulată de primarul general al Capitalei cu privire la această măsură a controlului judiciar impusă de procurorii anticorupție.

Având în vedere că vorbim despre o acuzație gravă adusă lui Ciprian Ciucu, cea de luare de mită sub forma plății unor servicii de publicitate în valoare de 250.000 de euro, acesta a cerut, în subsidiar, să-i fie modificat controlul judiciar, respectiv obligațiile care îi decurg din această măsură preventivă.

În contextul în care, știm, trebuie doar să se prezinte la poliție și nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din acest caz și nici cu martorii, Ciprian Ciucu rămâne cu această măsură și cu obligațiile care îi revin în urma controlului judiciar”, a transmis realizatoarea emisiunii „Cod Roșu”, Georgiana Murgilă.

Ciprian Ciucu a fost chemat, joi, la audieri de procurorii DNA. După patru ore de audieri a fost pus sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a precizat că se va comporta ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, având în vedere proiectele de la Primăria Capitalei. El a mai precizat că nu știe cum „s-a căpătuit cu acest dosar”.

În urma apariției acestui dosar, primarul general a decis să nu mai candideze pentru o funcție de conducere în interiorul PNL pentru a nu afecta imaginea formațiunii.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ancheta în acest caz a pornit de la investigarea unui alt caz de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR). Ancheta a scos la iveală mai multe fapte de corupție, care au dus la extinderea cercetărilor către Ciprian Ciucu.

Astfel, sunt vizate două anchete de amploare. În prima, afaceriști din zona jocurilor de noroc ar fi fost implicați și în proiecte imobiliare și ar fi oferit servicii de publicitate și promovare electorală pentru a obține avize. Aceste servicii ar fi fost folosite de Ciprian Ciucu în campania sa electorală, potrivit procurorilor. Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost oferite gratuit, în beneficiul său, iar în schimb Ciprian Ciucu ar fi semnat certificate de urbanism și autorizații de construire pentru proiectul imobiliar al celor doi oameni de afaceri, care se află în arest preventiv.